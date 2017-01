SIMPLE INCOMPETENCIA

Pedalear por la vida con la única mochila de la ideología implica reducir hasta la simpleza más siniestra cualquier matiz. El mundo no es blanco o negro ni está poblado por buenos buenísimos y malos malísimos. De nuevo, en este sentido, recomendamos disfrutar de las pelis de Ford o Peckimpah. Todo depende de las circunstancias, de los arrebatos, de las lecturas que almacenamos, de nuestra inteligencia, de nuestra estupidez, de nuestras manías, en fin, de tantas y tantas cosas... Desde la Santa Transición hasta nuestros días la ponzoña ideológica y el sectarismo han presidido el pensamiento de muchos paisanos hasta la angustia. Cualquier crítica a la izquierda recibía de inmediato el calificativo de «facha» a modo de mágica pedrada que explicaba esa crítica. Pero tanto se ha abusado de ese «facha» para delimitar todo aquello que se enfrentase a la corriente progre o tontiprogre que, al final, ha perdido fuelle y eficacia. Según esta clasificación, más de media España sería fachosa. Eres facha si consideras que la educación pública es una chapuza desde que le arrebataron la autoridad a los profesores, también si consideras que nuestras fuerzas armadas son necesarias y, cómo no, si defiendes la propiedad privada frente a la invasión de los okupas en un edificio que tiene un legítimo dueño. De ahí que nuestro bravísimo concejal que ejerce de ciclista del infierno escupa ahora lo de «extrema derecha» para machacar a todo aquel que se atreva a recriminar sus ocurrencias descalabradas o sus infracciones tan de chorlito. «Facha», al lado de «extrema derecha», segrega incluso un tufillo simpático. A estas alturas, el concejal que desembarcó desde Italia para redimirnos, ya no sé si es facha, rojo rococó, de extremísima izquierda o radical con mostacho. Me temo que es, sencillamente, incompetente.