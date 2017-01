Tan solidarios somos los españoles por estar en el número uno del ránking mundial de transplantes como incapaces a la hora de informarnos de ello porque solo cuatro de cada diez leen. Aunque supongo que leer la prensa no contará entre las condiciones de este ránking de lectura, el posicionamiento que tenemos es bochornoso y así habla de nuestra educación. Este es el día en el que no dan crédito cada vez que cuento algunos de los casos de estudiantes de cuarto curso de periodismo con los que me encuentro a la hora de ofrecer prácticas. Lo normal es que, antes de aceptarlos para que aprendan dentro de una estructura de un medio de comunicación, se les realice unas pruebas mínimas para más o menos tener una idea de cuáles son sus aptitudes. Llegados a este punto y tras varias experiencias llamativas, dos de las condiciones que exijo para que realicen las prácticas son: saber leer y querer aprender. Me viene ocurriendo de manera regular que ante cualquier tipo de texto nada complicado, un estudiante de 21 años no ha sabido leerlo correctamente, llegando incluso a balbucear como los de 7 años cuando empiezan a leer. Un porcentaje muy alto de candidatos no se lee ni un solo periódico al día, por supuesto llegan justo a saber cómo se llama el presidente de la Generalitat e imposible que te digan el nombre de la vicepresidenta. La actualidad la desconocen, no saben leer y algún osado que se quiere ir al FIB te pide quince días de vacaciones, dentro de unas prácticas que duran dos meses. No hay actitud, ni educación, ni lectura. Nos piden a los padres 20 euros para que nuestros hijos vayan de excursión a una granja a ver gallinas. Caramba, pídanme 10 euros y compren libros para clase o inventen cualquier cosa para que desde muy pequeños el leer sea tan necesario como el beber o el respirar.