EL PARAGUAS

Al Valencia se le ha caído definitivamente la 'F' de fútbol del nombre y parece un club de cualquier cosa menos de fútbol. Un juguete que se ha comprado un señor de Singapur para jugar en sus ratos libres absolutamente impermeable a los sinsabores y miserias que sus decisiones provocan en las decenas de miles de seguidores que sí sienten los colores. Lim gobierna con su mando a distancia como quien se sienta a pilotar un Boeing 747 sin haber conducido siquiera un coche de pedales y el resultado salta a la vista. La última ha sido la dimisión - esta vez de verdad- de García Pitarch. Un director deportivo poco trabajador que sabía desde la semana pasada que su otrora valedora Layhoon ya le buscaba sustituto. De poco le había servido el peloteo ya que su gestión era totalmente indefendible por inexistente. Ahora resulta que Suso se ha sentido ninguneado. Un 'paraguas'. Algo que viene sucediendo desde que llegó hace once meses pero que siempre negó y/o nunca pareció importarle demasiado hasta que escuchó lo de 'canalla fuera de Mestalla'. Mientras la presidenta le dio calorcito y cobijo, Suso fue altanero y soberbio desde la parcelita de poder que se había labrado. Pero no se la había labrado a base de trabajo y sí a base de trepar por las cañerías podridas de la sede social. Suso azuzó su hoguera de las vanidades ajustando cuentas con el departamento de comunicación, en el que -obviamente- se han cometido muchos errores Curva Nord incluida, y con Anil Murthy que lleva un cuarto de hora en Valencia como culpable de la debacle pero olvidó repasar el desastre que él mismo ha perpetrado desde la dirección deportiva y que tiene al Valencia el 17 de la clasificación. ¿O es que fue Murthy quien firmó a un jugador con una lesión crónica? Que tanta gloria lleve como descanso deja pero si me permite el consejo, que no intente llevar la gloria ni a Alicante ni a Zaragoza porque allí ya le tienen tomada la matrícula. En cualquier caso, y este es uno de los males endémicos de este Valencia, aunque el trabajo de Suso hubiera sido correcto -que ha sido lamentable-, tampoco hubiera estado a salvo porque el que manda es Peter Lim y el singapurés ya ha demostrado que ni siente ni padece. Ni ha sido la primera ni, seguramente, será la última vez que Lim desautoriza a sus ejecutivos para campar a sus anchas como 'amo del cortijo' que es. Y esta es la verdad, a día de hoy, del Valencia. En el banquillo un buen hombre cuyo trabajo es el de delegado que se ha echado al ruedo sin capote. En la dirección deportiva, si es que esta existe, un amiguete de Mendes y de Laporta interino o medio pensionista. Y allá en Singapur, el propio Lim, con el mando a distancia manejando un club centenario como el niño caprichoso que se ilusiona la primera media hora con el juguete que le han traído los Reyes pero que, pasado el rato, lo olvida y lo arrincona. Resultado: un club en avanzado estado de descomposición.