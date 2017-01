LA MEMORIA DEL CORAZÓN

Tiene que venir Emilio Aragón para hacer una serie de ficción en una cadena generalista que no tome al público por idiota. Antena 3 estrenó en la noche del martes 'Pulsaciones', un proyecto producido y dirigido por Aragón que disfrutó de una audiencia de 3 millones de espectadores y superó a 'MasterChef Junior' y 'Gran Hermano Vip'. Una excelente noticia que demuestra el hambre por series adultas, con personajes complejos y tramas imprevisibles. Para empezar, 'Pulsaciones' está protagonizada por un tipo muy poco simpático, un ambicioso neurocirujano adicto a las anfetaminas al que transplantan el corazón de un periodista. Ya lo decía Mariló Montero: el alma viaja con el órgano. Así que el médico es asaltado por los recuerdos del reportero, que investigaba un turbio caso cuando murió.

El inquietante Pablo Derqui y los siempre estupendos Juan Diego Botto y Leonor Watling encabezan el reparto de una intriga que concluirá a los diez capítulos. La fotografía 'cinematográfica' de David Omedes saca provecho de un Madrid urbano y frío. El montaje es frenético y los 'flashbacks' y saltos en el tiempo se suceden. Por fin una serie que no está sobreiluminada como un quirófano y que no da todo mascado. Hasta la selección musical del melómano Aragón acierta a la hora de infundir tensión y emoción a una historia que tan solo chirría en determinados aspectos del guion: esos periodistas presentes en el levantamiento de un cadáver, más hollywoodienses que españoles, el desfile de modelos de Lexus o una operación de transplante de corazón tan rápida y feliz que se diría un empaste bucal.

En 'Pulsaciones' no sale un bar, no existen secundarios graciosos y, gracias a Dios, no hay un programa previo y otro posterior reventando las mejores escenas. A la misma hora que arrancaba la serie, La Sexta estrenaba 'Tú sí que sí', un 'talent show' en el que Cristina Pedroche -vestida con transparencias, por supuesto- prometía hitos como acrobacias con caballos y bailarinas de sardanas con pezoneras. Por fortuna, 872.000 espectadores condenan a 'Tú sí que sí' a una pronta suspensión.