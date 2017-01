Los listos del bote

Contar con que el secretario de Medio Ambiente Julià Álvaro reconsiderará la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) porque así se le indique tras la revisión del Pacto del Botánico es mucho contar. Demasiado, desde mi punto de vista. No le hicieron recapacitar los 800 millones de euros que se perderán por la desautorización del centro comercial y de ocio que se iba a construir en Paterna. Ni la opinión contraria de Mónica Oltra a la paralización de las obras de la variante de Pedralba. ¿Y le van a hacer cambiar de parecer un PSPV que sólo levanta la voz para enardecernos contra 'Madrid' o un Antonio Montiel, que es todo un ejemplo de prudencia y por eso no se ha integrado en el Consell? Vamos, anda. Es no saber quién es Álvaro Prat. Cuántas dimisiones se han producido en su departamento. Y cuál fue la respuesta que obtuvieron los afiliados de Verds-Equo, exafiliados, cabría decir, que denunciaron presuntas irregularidades en la designación de cargos y asesores.

Antes lo tendrán que echar que dará su brazo a torcer. Cosa que, por otra parte, no sucederá porque, ¿quién le va a destituir en un Consell cuyo equilibrio es tan inestable que parece la muela de Cortes, donde nadie toca una piedra en evitación de males mayores? ¿Oltra, que fingió que había pasado un ángel cuando su teórico subordinado se negó a sacar el tránsito pasante de Pedralba so capa de que podría afectar al parque natural del Turia? ¿Puig, que creó una oficina para la captación de inversiones extranjeras al mismo tiempo que permitía que Álvaro cerrara el paso a la de Puerto Mediterráneo, la mayor recibida en la CV desde la de la Ford? ¡Por favor!

Sólo hay una remota posibilidad de que el otrora aguerrido delegado sindical de la RTVV no implante los tragaldabas de la firma noruega Tomra. Y es que uno de los empresarios más perjudicados por esta medida se persone en el Palau de la Generalidad como hizo en los primeros días de esta nueva era y exija que esa tímida matización introducida ahora en el Pacto del Botánico se traduzca en algo más que palabras. De no ser así, no habrá vuelta de hoja. Porque si algo se ha puesto de manifiesto estos últimos meses es que, a pesar de las protestas de Ecoembes, Ecovidrio, la Cierval, etc., ni al secretario autonómico de Medio Ambiente le preocupa lo más mínimo parecer el delegado de Tomra en Valencia, ni a esta multinacional quita el sueño que dé esa impresión. ¿Disimulos? Ninguno. Tomra da por supuesto que en 2018 venderá 18.000 máquinas de éstas en España. Una cantidad que superará con creces a poco que alguien más se dedique a propalar su palabra como Álvaro Prat: como si no tuviera la casa por barrer y el destino de los residuos fuera ahora menos errático que con el Partido Popular.