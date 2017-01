En teoría, las sociedades como la española, que llevan casi cuarenta años con este sistema de libertades democráticas, parecen que son suficientemente maduras y responsables para entender y aceptar las cosas como son y no cómo nos gustaría que fueran pero que no son. Todo ello, viene a cuento del comentario de la ministra de Sanidad, Sra. Montserrat, sobre el copago de los medicamentos a los jubilados con rentas más altas. Nuestro Estado del bienestar se asienta sobre tres pilares fundamentales y un cuarto que no se cumple, desafortunadamente. Los tres primeros, sanidad, educación y pensiones, y el cuarto, dependencia, se llevan el grueso de gasto de cualquier presupuesto de las administraciones públicas. Pues bien, sabemos que la educación se cubre aunque no con los mejores ratios europeos o mundiales y debe mejorar en calidad y cantidad; la sanidad es un gasto con un déficit estructural endémico, teniendo en cuenta la universalidad de la misma y que se favorece incluso a personas que nunca han cotizado a la SS española; las pensiones se cubren, pero en un futuro cercano con un mayor número de jubilados (los pensionistas del baby boom de los sesenta del siglo XX), difícilmente se podrán cubrir sin elevar aún más la edad de jubilación, un impuesto ad hoc o con un mayor aporte presupuestario y por tanto más endeudamiento del Estado; y la dependencia, ya vemos que por ahora es un elemento fallido y que se cubre en un bajo porcentaje. Sin embargo todos los partidos no prevén cómo se podrá solucionar este desajuste tan previsible como lógico. Ni siquiera los ciudadanos, en general, temen los problemas que, sin duda, se avecinan para acometer las reformas y cambios necesarios para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Tienen o tenemos miedo a enfocarlo y a solucionarlo. Los políticos tienen miedo a decir la verdad sobre ello. Y los ciudadanos españoles, un gran problema. No podemos seguir engañados. Para solucionar las cosas debemos, tenemos que saber y decir la verdad de las cosas. No nos traten como a niños.