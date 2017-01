Las tres formaciones firmantes del llamado Acord del Botànic -el PSPV, Compromís y Podemos- escenificaron ayer una renovación, actualización y revisión del mismo en el histórico jardín valenciano. Y lo hicieron con ese punto de incontrolable satisfacción con el que los gobernantes -siempre, todos- analizan su propia gestión, dando por cumplida buena parte, por no decir prácticamente todos, de los objetivos marcados en el primigenio Acord, hace año y medio. Sin embargo, es más que evidente que esta idílica visión no responde a la realidad y que el supuesto deber cumplido no se ajusta a las cifras que sobre desahucios, por citar sólo el ejemplo más mediático y popular, se conocen periódicamente. La realidad de la Comunitat Valenciana no es hoy muy diferente de la de hace veinte meses, cuando se celebraron las elecciones que dieron lugar al cambio de Gobierno en la Generalitat, y sus problemas estructurales siguen siendo básicamente los mismos que entonces. Esta segunda parte del pacto entre los tres partidos añade nuevas tareas a los dirigentes en el poder, muchas de ellas directamente encaminadas a una de las consellerias cuya gestión puede calificarse directamente de fallida, la de Economía sostenible, lo que arroja serias dudas sobre su cumplimiento. Casi todas ellas se formulan como deseos en genérico, sin apenas concreción, más como una lista de buenas intenciones que como un catálogo realista que se pueda imponer como hoja de ruta de los departamentos autonómicos. En este sentido, nada distinto a la práctica habitual en otros tiempos y en otras administraciones de distinto color político, a aquellos fabulosos planes de futuro que quedaban en nada porque no estaban presupuestariamente dotados, lo cual es lo mismo que decir que no valían para nada. Y simplemente de buenas intenciones, de este especie de carta a los Reyes Magos entregada con retraso, no puede vivir un Ejecutivo que necesita acciones concretas, mejores verificables por los ciudadanos, obras y proyectos alcanzados que superen la autocomplacencia que parece perseguir a todos los gobernantes.