CAPITALIDAD, QUÉ RISA

Las cifras, las estadísticas, no dejan lugar a dudas: Valencia es la tercera ciudad de España. Y con diferencia sobre las inmediatas seguidoras. La realidad, o la percepción de esa realidad, es sin embargo muy diferente. Para empezar, la distancia con la primera (Madrid) y la segunda (Barcelona) parece sideral. Y por contra, no se sitúa la capital de la Comunitat por delante de sus directas competidoras (Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza...) sino que incluso, en algunos apartados, figura por detrás. Pensemos por ejemplo en el peso político y recordemos lo que ha representado la capital andaluza para el resto de España desde los albores de la Transición, su liderazgo con el famoso 'café para todos', los sevillanos Felipe González y Alfonso Guerra en el Gobierno, el simbolismo de la Expo 92, y ahora, como colofón, el papel de Susana Díaz en la reconstrucción del PSOE. A cambio, meditemos respecto a la ausencia de valencianos en el Gobierno de Rajoy, no sólo entre los ministros sino incluso en el segundo y en el tercer escalón. Y ya de paso, reflexionemos sobre la escasa presencia de representantes de la Comunitat en las instituciones y en las entidades públicas y privadas con mayor protagonismo social, desde los sindicatos y la Confederación Empresarial a la Conferencia Episcopal, la Federación Española de Fútbol o la RAE, por citar sólo algunos. Si de la política pasamos a la cultura comprobaremos que Málaga ha conseguido con su apuesta por el arte una relevancia que a Valencia se le negó con sus grandes eventos. Con las infraestructuras no hace falta extenderse demasiado, con el Puerto ninguneado en inversiones por el Ministerio de Fomento para primar, una vez más, al de Barcelona, o con la estación subterránea y pasante que de momento sigue siendo poco más que un sueño, mientras otras ciudades de menor tamaño disfrutan de unas instalaciones de este tipo. Y por último, pero no por ello menos importante, si reparamos en el apartado de los deportes veremos que el equipo que lleva el nombre de la ciudad, la entidad con más seguidores de la Comunitat y durante muchos años su marca dentro y fuera de España, vive la mayor crisis de su historia y corre el riego bien de la desaparición, bien de la irrelevancia. ¿De qué capitalidad estamos entonces hablando? Bien está que el Consell y el ayuntamiento impulsen una ley que reconozca el papel que desempeña Valencia no sólo en la autonomía sino en el conjunto del Estado. Pero además de aprobar una norma hay que ponerse manos a la obra para hacer efectivo y real lo que dicen los datos -que Valencia es la tercera ciudad de España- pero niegan obstinadamente los hechos, desde la pésima clasificación del Valencia CF a la flagrante discriminación que sufre el Puerto.