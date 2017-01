Vivimos gracias a Daniel, un conductor ejemplar

Dejábamos el hotel donde habíamos celebrado las fiestas de fin de año y esperábamos el autobús que nos regresara a casa. Nada hacía sospechar que el conductor (indagando para agradecerle su profesionalidad, sabemos que se llama Daniel), a los pocos minutos de iniciar el recorrido, iba a sufrir al parecer un repentino ictus - embolia cerebrar que le paralizó manos y pies. En esta crítica situación consiguió aparcar el autobús en plena vía pública, intentando no alarmar a los pasajeros y haciéndonos creer más en una avería que en su grave estado. Gracias, Daniel, porque por tu profesionalidad has evitado un grave accidente. Nuestro agradecimiento también a la Policía Nacional y Local del Grao de Gandía, que rápidamente se hizo cargo del tráfico y de sacar el cuerpo inmóvil de nuestro buen conductor, empotrado en su asiento. No sabemos si fueron los síntomas alarmantes de Daniel o el estrés lo que motivó nuestra 'desesperación' al ver que la ambulancia tardó media hora en llegar al lugar de los hechos para atender y trasladar al hospital a nuestro buen conductor. Hoy nos podemos alegrar al saber que Daniel está mejor y, aunque no conocen aún el diagnostico, las apariencias parecen quitarle la gravedad que en un principio pensamos. Si alguna vez emprendemos otro viaje, hay que pedir al cielo que el autobús lo conduzca Daniel... o 'danieles' como él.