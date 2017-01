Pensiones de 100.000

Llevamos dos días con el corazón en un puño a cuenta del copago farmacéutico. Una ministra sin apenas funciones -porque Sanidad casi no tiene competencias en el ámbito estatal- se entretiene dando titulares sin controlar su efecto. Y además lo hace en un ámbito que debería preocuparle como pocos en la medida en que la residencia condiciona nuestra salud. En algunas zonas, la subvención pública del copago farmacéutico favorece el acceso a tratamientos que son inalcanzables en otras por la ausencia de aquella. No es lo mismo enfermar en Valencia que en Gijón, por ejemplo, y eso también debería preocupar a la ministra Montserrat. Es cierto que resulta injusta una misma contribución entre quienes cobran 18.000 euros al año y quienes reciben 100.000 pero no es menos injusto tener que dedicar una parte de la pensión a pagar medicinas o disponer de ella para pagar la luz solo por vivir en una zona u otra del mismo país.

Sin duda, parece insensato que paguen lo mismo quienes tienen tan distinto poder adquisitivo pero eso ocurre en todo menos en el IRPF. ¿Acaso quien cobra menos paga menos por el pan o los pañales? ¿Paga menos IBI o un precio reducido en la gasolina? Las medicinas son punto y aparte, por supuesto, pero las subvenciones a un colectivo por el hecho de serlo tienen sus injusticias. Es lo que sucede en Valencia con el pago de los libros -más allá de las dificultades que hemos visto en su aplicación-. Nos escandaliza que un pensionista que cobra 100.000 euros pague lo mismo que uno que cobra la décima parte en medicamentos pero no entre familias que llevan a sus hijos al colegio. La cuestión no es que paguen estos o aquellos sino que se ayude a quien no pueda pagar, pero no a quien pueda. Eso es progresista.

Sin embargo, en todo este debate, lo asombroso es que haya quienes cobren 100.000 euros ¡no siendo expresidentes ni exministros! Son 8.000 euros al mes que resultan hasta ofensivos frente a los insultantes 600 de algunas prestaciones con las que deben sobrevivir -que no vivir- muchos pensionistas en nuestro país. De hecho, el incremento de las pensiones altas es uno de los retos más importantes de los próximos años. Dicen las estadísticas de la Seguridad Social que las pensiones superiores a 2.000 euros al mes se han multiplicado un 800% desde 2005 y las que están entre 1.500 y 2.000 euros, más de un 250%. Así se resuelve el enigma que no aciertan a descifrar quienes ven cómo el gasto en pensiones cada vez es mayor y su revalorización, cada vez menor. Quizás sea necesario contemplar la incorporación de la generación del baby boom de los 70 a esa realidad en breve. Hasta ahora ha contribuido y ha mantenido el equilibrio social pero su aterrizaje entre los pensionistas puede hacerlo pedazos. Esa generación surgió por las circunstancias económicas de una España que despegaba. Es una lección para un presente con carencias notables en la política familiar.