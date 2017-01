EL 'NUEVO' METRO

Aún no ha cumplido treinta años la primera obra del metro de Valencia, una de las infraestructuras que más ha ayudado a transformar por completo la ciudad, junto con el jardín del Turia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la apertura de la dársena del Puerto para usos ciudadanos. Para muchos valencianos aún está fresco en la memoria aquel trenet que enlazaba los pueblos del área metropolitana con las estaciones de Pont de Fusta y de Jesús, así como el que discurría entre el Empalme y el Grao, atravesando barrios como Benicalap o Benimaclet -con numerosos casos de atropellos- y los terrenos de huerta situados junto a la Universidad Politécnica, en un trazado reconvertido en línea de tranvía. La red de FEVE fue transferida a la autonomía valenciana, pasando a denominarse Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Los sucesivos gobiernos fueron ampliando el mapa de rutas suburbanas, con obras tan complejas y arriesgadas como el túnel por la calle Colón. La última línea en obras, la T2, quedó finalmente atrapada por la crisis y los recortes, a medio terminar, y es noticia por su esporádico uso como canal náutico o como discoteca, sin que figure en los planes del Consell concluirla. No es el único problema que arrastra el metro, aquejado de una falta de mantenimiento en sus estaciones que se hace evidente cuando llueve y las goteras salpican los vestíbulos, o en los ascensores y escaleras mecánicas que sufren constantes averías, por no hablar de unas frecuencias de paso que en absoluto pueden compararse con las de cualquier otro metro europeo, lo que obliga a los viajeros a largas esperas. El metro presta más un servicio para los residentes en los pueblos de l'Horta que para los de Valencia ciudad, que prefieren hacer uso de la EMT si es que se deciden por el transporte público. Los retos para FGV son, por tanto, considerables, especialmente si tenemos en cuenta que al frente de la Generalitat -la Administración que gestiona la red de MetroValencia- hay desde hace año y medio una coalición entre partidos de izquierdas y nacionalistas, defensores de lo público, sea la sanidad, la educación o (se supone) el transporte, y que debería hacer de la modernización, ampliación y mejora de FGV uno de sus objetivos principales. De momento, y más allá de las noticias relacionadas con la instrucción judicial por la causa abierta a raíz del trágico accidente del metro ocurrido el 3 de julio de 2006 en la línea 1, de la empresa pública sólo hemos sabido algo recientemente, cuando se ha anunciado la contratación de dos nuevos directivos, el político socialista Romeu y el periodista Jardí, que a buen seguro van a ayudar a mejorar el servicio a los millones de usuarios del suburbano y el tranvía, que aguardan ansiosos estas incorporaciones.