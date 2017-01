Imposible Podemos

Me he perdido en las noticias de Podemos. Sin duda, es culpa mía: incapacidad para mantener mi interés por los ásperos recovecos que ofrecen los periódicos sobre las andanzas podemistas. Que no solo están divididos en pablenses y errejonianos, sino que unos y otros también tienen que vérselas con los llamados anticapitalistas.

Y con todo, eso sería una explicación muy candorosa del asunto. Porque las noticias tan complejamente aburridas que vamos conociendo casi desde el minuto uno del error histórico cometido por Iglesias, cuando creyó que en unas segundas elecciones desbordaría al PSOE, no paran de enrevesarse. Tanto es así que ya no se puede conocer su auténtica trascendencia informativa por procedimientos, diríamos, racionales. Sino por acumulación de barullos de poder, que se van desmenuzando hasta el paroxismo. Hasta la existencia de incontables Podemos, casi ya tantos como militantes. Restos de aquellos círculos otrora tan activos, que se reunían en los campos verdes de Lenin, bajo el puente de Ademuz de Valencia. Y para qué hablar de la gran anarquía ideológica en la que se debate Podemos-Valencia, con sus subdivisiones y matizaciones doctrinarias perdiéndose en el horizonte.

La greña ahonda en el caos. Pensemos en Pablo Echenique, por ejemplo, otrora poco pablense (de la iglesia de Iglesias, a la que llegó incluso a enfrentarse en Aragón) y ahora adalid del gran líder, al tiempo que olvidadizo de sus obligaciones de neutralidad. Echenique, con sus líos con la Seguridad Social a cuenta de su cuidador, es uno de los personajes más desconcertantes de Podemos, al que siguen muchos otros.

Pensemos en A Marea, ese mundo radical y nacionalista de la brumosa y bella Galicia de Breogán y el Celta de Vigo, de la revuelta de los Irmandiños y del Deportivo de A Coruña (ahora se llamará así, supongo). Pensemos en esa cosa ruda y con boina entre el Che Guevara y un paisano de una aldea donde casi siempre llueve. A Marea está en Podemos y a la vez está en otra parte, llamada misterio. Bajo las nieblas de Cunqueiro, aunque el gran Álvaro Cunqueiro, si viviese, abominaría de ese galleguismo entre estalinista y bretón de pega que subyace en los mitos que manejan los corresponsales del chavismo en el verde noroeste.

¿Y qué decir de Ada Colau y su secesionismo refrenado y no, y sus equilibrios entre el moribundo PSC y esa 'Santa Compaña' catalana que es la CUP, el partido más chiflado de Occidente. Al menos, entre los que pueden poner y quitar gobiernos. Eso es Podemos, y muchas más cosas inefables, y un porvenir cada día más oscuro a medida que la confusión (pura y antiquísima lucha por el poder) aumenta, y a medida que el paro decrece, y las perspectivas económicas, aunque insuficientes, son más esperanzadoras.