EL VCF SE HUNDE

Para mi desgracia, no dejo de sorprenderme. El Valencia transita entre la vergüenza, la desvergüenza, la tristeza y el hastío. Pero el destino nos depara una increíble vuelta de tuerca más cuando parece imposible. Ayer fue el turno de García Pitarch y Mario Suárez. El que se fue y uno de los que trajo y volvería a fichar sin dudar. El exdirector deportivo quiso ofrecer su vergonzante verdad tras dimitir. Donde cabría esperar un reconocimiento de culpa tras el desastre de plantilla que él planificó -lo que le dejaron-, el desastre de fichajes que propuso o eligió y el desastre de palmerismo que desde el principio aceptó, decidió que su víctima iba a ser el hasta hace un mes director de comunicación. El no va más. La desvergüenza es tal que Pitarch eligió a un tipo que jamás firmó un fichaje, que jamás traspasó a nadie, que nunca negoció con nadie y que nunca ojeó a nadie para esconder el único argumento sólido que podía utilizar; su nefasta gestión deportiva. A ver si nos centramos: a García Pitarch le obliga a marcharse exclusivamente su desastroso trabajo al frente de la dirección deportiva del club. Quien no quiera ver eso o quiera defender otra cosa es un interesado malintencionado. No se puede engañar a la gente de esta manera. No tengo duda que a Suso le bastaron diez minutos de reloj para saber cuando llegó que en el Valencia no mandaba él. Quizá ya llegó sabiéndolo. Y tragó como un campeón. Le dejaron opinar sobre Ayestarán y lo acabó despidiendo contra sus propias palabras pero con el fracaso como argumento. Fichó a Prandelli -su gran éxito- y tras diez minutos más el italiano se sintió engañado por su valedor. En lo profesional y en lo personal. Y, para culminar el enorme trabajo del dimitido, su super equipo está a un punto del descenso y con grave riesgo de bajar. Macanudo, Sr. Pitarch. Pero al personaje no se le ocurre otra cosa que atizar directamente a un señor que trabajaba en comunicación y que jamás tomó una decisión deportiva ni tragó con las de Mendes y compañía. No me digan que no se puede ser más caradura. Me indigna tanta basura junta. Ayer sólo dijo una verdad. Con la política actual de Meriton no vamos a ninguna parte. Corrijo, al descenso vamos. Y sirva como ejemplo, el tal Mario Suárez. Un señor que tras hacer un partido para la historia en Pamplona, sale a defenderse de su genial rendimiento acusando al de al lado que haber querido jugar de central. Oye, y se queda tan ancho. Que si mal está el hecho que denuncia, qué me dicen de airearlo al planeta tierra. Eso es el Valencia, un caos total en el que hasta los jugadores se rajan entre ellos públicamente. Nadie pone orden, nadie gobierna, nadie dirige. Bueno, sí. Uno. Según García Pitarch el tal Damià Vidagany. Valiente sinvergonzonería del que lo afirma, de quien le crea y de quien le apoye.