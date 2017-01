Valencia, con grandes espacios para correr y un clima perfecto, se ha consolidado como la ciudad del running, y es que viene a nuestras carreras populares gente de todo el mundo. Muchas personas se lanzan al antiguo cauce un rato entre semana, mientras que las carreras populares, edición tras edición, aumentan el número de participantes. Es un deporte muy fácil de hacer, sales de casa y empiezas a correr, lo puedes hacer tú solo, sin necesidad de que alguien te acompañe, y además es generalmente bueno para la salud. Pero un sabio decía que todo los excesos son malos y correr no es una excepción. Hay que tener moderación con este deporte. Cada vez más en las carreras populares se producen desmayos y lesiones. No todo el mundo está hecho para estos excesos. Es un deporte bueno y no tengo nada en su contra, pero empieza a ser un problema cuando se convierte en prioridad y luego en obsesión. Simplemente una recomendación: cuidado con la enfermedad del running.