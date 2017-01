Mientras paseaba por la calle Juan Llorens de Valencia y me acercaba a la puerta del Grupo Escolar Teodoro Llorente, observé que un andamio ocupaba parte de la acera. Había dos profesionales de la albañilería. Uno de ellos, subido en lo alto y tras un toldo extendido con intencionalidad mimetizadora, enlucía el hueco dejado por 'el aguilucho' del escudo de la dictadura, previamente arrancado. El otro albañil, por su parte, le observaba desde abajo cuando no le suministraba. Me importa un 'pimentó en salmorra', como a la mayoría de los ciudadanos, el escudito, el águila, las flechas y el yugo, tanto que, pasando como paso habitualmente por delante de las puertas de ese colegio, jamás me había percatado de que allí permaneciese, para ofensa y escarnio de estos gobernantes elegidos para la gloria, el mencionado escudito. Tuvo que ser un anónimo valenciano el que, con su comentario «'veches' en que es gasten el diners», me informase amablemente del porqué de la faraónica obra. Faraónica porque la intencionalidad de estos elegidos para la gloria es la misma que movía a los faraones a obliterar los nombres de sus antecesores, pensando que así borraban la historia; pero la historia no se puede borrar, de la historia hay que aprender. Y elegidos para la gloria, porque estos creen que no hay mayor gloria para un gobierno (regional y/o municipal en este caso) que pasarse una legislatura ocupándose de irrelevancias, por mucha ley que las ampare. Lo que las urnas te dan, las urnas te lo quitan.