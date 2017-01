La ministra de Sanidad se empeña en demostrar que es cuota y por eso ministra. Cuota mujer y cuota catalana. Tiene que aprender de Ana Pastor, que también ocupó la cartera, lo de conseguir que crean que eres lista y competente sólo por no meter la pata. Montserrat es más de los huesos de Villalobos. Con lo del copago, se ha metido en otro charco (el anterior fue lo de crear un Erasmus de pueblo sin contar con el ministro de Educación). Dijo el lunes que entre los pensionistas que cobran 18.000 euros al año y los que cobran 100.000 habría que ajustar el copago sanitario. Dicho así (¿y hay muchos pensionistas de 100.000?) tiene sentido. Igual que lo habría tenido plantearse desde el principio que el cheque bebé de Zapatero era injusto porque el dinero se daba a Ana Rosa Quintana y a quien no tuviera dónde caerse muerta. Pese a los ajustes necesarios, las cosas no se hacen así. Más que de Sanidad, parece la ministra de Explicaciones.