Una de esas extrañas manías me impulsaba a sentir un rechazo profundo hacia la actriz Meryl Streep. Irrumpía su semblante en la pantalla y se me descalabraba el sistema nervioso. Me superaba. Hasta que, de repente, ya no recuerdo en qué película fue, mi percepción cambió de forma radical y me rendí ante su talento. Me mantengo en esa posición y hoy me sigue pareciendo una actriz formidable, versátil, capaz de interpretar cualquier rol. Ideologías al margen conviene reconocer que su discurso antitrump resultó emocionante, certero y con fundamento, muy por encima de la media de nuestros intérpretes de la ceja que gustan de arrear zapatazos cochambrosos al gobierno de nuestro país siempre y cuando el gobierno esté en manos de la derecha descafeinada. Acertó en el fondo, Meryl; esto es, denunciar al poderoso que abusa de su privilegiada situación para machacar al que ocupa una posición mucho más débil. Ahí nunca hay mérito, sino cobardía propia del chulo adinerado que sabe que tiene las espaldas bien cubiertas y la cuenta corriente frondosa. Durante estas navidades hemos asistido a la explosión de cuñados y de la corriente de ese cuñadismo sabelotodo que ameniza las veladas con su culturilla de blabla-car o de juego de mesa con preguntas y respuestas. Este apoteosis de los cuñados eclipsa otra rama de la parentela en auge, la de los yernos. Trump acaba de colocar a su yerno y el mozo adquiere así una canonjía de ringorrango. Es guapo (sector soso), atildado e hijo de millonarios. En cierto modo es el yerno perfectín, ese tipo que algunos padres y algunas madres desean para sus hijas. Nunca me fío de los mendas con esa facha porque siempre imagino que, bajo su aspecto refulgente, granítico, ocultan un lado oscuro importante. Cuñados y yernos, he aquí los pilares básicos de nuestra civilización. Uf.