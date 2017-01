Me ha sido infiel. Aunque, a estas alturas, no sé de qué me sorprendo. Llevo meses, años, presintiendo su gusto por regodearse y complacerse, a la vez, con muchas otras. Incluso otros. Siempre le ha agradado que le encandilaran con cuatro rastreros, a la par que inasequibles, obsequios. Él, como tantos, tenía un precio y no era alto. Pero, muy a mi pesar, casi sin percatarme, de un tiempo a esta parte en mi cama solíamos ser más de dos y de tres. Su ambición y ego jamás han respetado ningún linde: el riesgo, las mesas de despiadados despachos, o las conversaciones entre líneas (y a puerta cerrada) han sido a menudo su aliciente para seguir perpetuando su codicia. Ingenua de mí. ¿Cómo pude pensar que en estos tiempos que corren -donde lo llamado eterno es efímero- su lealtad podía ser ínfimamente sólida? Quizá, ahora que Zygmunt Bauman ya está lejos de esta infumable modernidad le entienda mejor que nunca: el amor también es básicamente líquido. Nuestro particular «él» se encargó de embaucarnos regalándonos los oídos y nosotros, con la cuatrienal voz que nos ofrecen, le empujamos hacia ese disputado sillón.

Pero, ¿a quién voy a engañar? Desde el rencor, desconsuelo y congoja que me atropellan mientras escribo este artículo, diré que, en el fondo, lo sabía. Todos lo sabíamos. Sin embargo, nos pareció mejor idea ser cómplices de miserables silencios. ¿O es que nos sobresaltan, y asombran, todos los amaños, prevaricaciones, cohechos o responsabilidades no asumidas en accidentes aéreos que a diario ocupan portadas y abren telediarios? Olían.

Pero, admitámoslo, lo que realmente molesta no es que lleven lustros poniéndonos los cuernos, sino que otros, con la información contrastada, nos lo digan a la cara. Que nos estampen la verdad y nos precipiten a esa incómoda postura de tomar partido. Opinar y decidir. Eso sí, ahora que ya sabemos algo -ni mucho menos todo- para algunos continúa siendo mejor matar al mensajero, o para el último de los casos, al Consejo de Estado.