Vuelta a casa

«Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde». Afortunadas palabras. Estudiar, en ocasiones, te provoca ataques de lucidez mezclados con desconcentración. A mí me ponen triste, me teletransportan a mis padres, mis amigos, mi casa. Tardé en darme cuenta de que mis padres no son ogros que van espantando a quien se acerca por la noche al bosque. Tardé en darme cuenta de que si hacen algo es por ti, aunque a veces se equivoquen; ojalá siempre tengamos a alguien que, equivocándose, seas tú su fin. Tardé en darme cuenta de que me han dado todo lo que necesito, incluso más, y no me piden casi nada a cambio y encima no lo cumplo. Tardé en darme cuenta de que el de arriba no se equivoca y que, aunque no lo parezca y muchos piensen que no es así, estas dos personas son las mejores que podrías tener a tu lado. Tardé en darme cuenta de que, además de tener padres, tenía posiblemente a mis mejores amigos.