El tahúr de Aseconia

Nació en el siglo I donde existió un poblado romano identificado como la mansión de Aseconia y sobre los restos de su necrópolis se erigió siglos después la Catedral de Santiago de Compostela. Pasaron algunos siglos hasta que apareció en la historia el personaje del tahúr que sólo se hizo célebre cuando surgió en el lejano oeste y proliferó en los barcos de vapor que hacían la ruta de San Luis a Nueva Orleans por el Mississippi convirtiéndose en casinos flotantes sinónimos de lujo y placer en el siglo XIX. En algunos estados de EE UU ya entrado el siglo XX se legalizó el juego apareciendo los casinos en Las Vegas y Atlantic City por lo que los jugadores se desplazaron a tierra y los tahúres clásicos cayeron en declive. Pero nuestro tahúr nació donde antiguamente se asentó Aseconia, no estuvo en el Mississippi, ni ha mostrado casi nunca sus cartas porque con su imagen impertérrita ha esperado a que sus rivales se vayan despellejando y se está quedando solo en la mesa llevando sólo dobles parejas. Nuestro tahúr genuino es Rajoy y no Suárez como señaló Alfonso Guerra. Sus rivales: Zapatero, Sánchez, Rivera e Iglesias. Pero la partida no ha terminado.