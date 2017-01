RESCATANDO ENTIDADES (AFINES)

Mónica Oltra insiste siempre que puede en que la prioridad del Consell salido del Acord del Botànic y del que ella es su vicepresidenta es «rescatar personas», en referencia a los valencianos que lo están pasando mal -porque no tienen trabajo ni expectativa de encontrarlo o han perdido poder adquisitivo o se han quedado sin vivienda o se han tenido que marchar al extranjero-, así como a las políticas aplicadas por el PP en la etapa anterior que, según su versión, no habrían servido para salvar a nadie sino para enriquecerse ellos mismos. Dejando aparte el reduccionismo de meter a todos los cargos populares en el mismo saco que algunos de sus dirigentes corruptos y a la espera de que se cumpla la anunciada promesa de una 'renta de inclusión', lo que es seguro es que mientras llega (o no) el rescate de las personas, a lo que sí parece completamente dispuesto el Gobierno valenciano de Puig y de Oltra, con la impagable ayuda del Ayuntamiento de Ribó, es a salvar algunas entidades, y, en concreto, Acció Cultural del Pais Valencià y Escola Valenciana, objeto de una lluvia de euros que sólo palidece ante la fortuna con la que el sorteo del Niño regó las localidades de Torrent y Benetússer. Mientras se cierra el grifo de subvenciones públicas para Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana con la excusa de que el valenciano que emplean no es el oficial, el de la AVL, las asociaciones que no ocultan su opción por el catalanismo lingüístico, cultural e incluso político se ven agraciadas con el maná de la Generalitat, en este caso de la Valenciana aunque ACPV siempre cuenta con la generosa aportación de la Catalana. La conselleria de Vicent Marzà no oculta sus planes, que en el terreno educativo se pueden comprobar con el llamado decreto de plurilingüismo, un eufemismo como otro cualquiera para esconder la descarada discriminación del castellano, mientras en el cultural han quedado al descubierto con la indicación a los editores en valenciano de que si acuden a la Feria de Bolonia se pongan en contacto con el Govern de Puigdemont, porque al fin y al cabo, piensan ellos, es todo lo mismo, la misma lengua, lo mismo da valenciano que catalán. Así que hasta ahora, más allá de acciones concretas de salvamento hacia algunas personas muy concretas y muy significadas, como Raimon o Joan Francesc Mira, la labor salvífica del Consell se ha centrado en las entidades afines, al igual que en el Ayuntamiento de Valencia disponer del carné de Salvem el Cabanyal abre a sus poseedores puertas que antes se encontraban cerradas. Ya sólo falta que 2017 sea el momento de rescatar al resto de valencianos que precisen ser rescatados.