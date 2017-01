En mis paseos de invierno, el Parque de Marxalenes queda cerca. De camino, como buen jubilado, 'controlo' la marcha de las obras en Bombas Gens, la protección que se ha tendido sobre esa bodega inesperada que ha aparecido en lo que será jardín, el esplendor ya evidente de las cuatro naves que este año mismo albergarán otro centro cultural valenciano...

En mis paseos de invierno, la calle de Montañana, corazón del Parque de Marxalenes, que conserva el empedrado intacto, reconstruido por el buen gusto del arquitecto Miquel del Rey. Por aquí, tienes que acordarte, ibas hace medio siglo, en verano y en invierno, muy de madrugada, a tomar el 'trenet' rumbo a los cuarteles de Paterna, para servir a la Patria como artillero con cañones veteranos de la guerra de Corea.

La Alquería de Barrinto luce en la fachada un residuo de letras: CENT...DE...Ó. Hay que leerlas en plan arqueólogo para saber que anunciaban el 'Centro de Recepción', se supone que de la Alquería de Barrinto, un hermoso conjunto huertano, de factura medieval, que en su día se convirtió en la Biblioteca Joanot Martorell. El 6 de junio de 2001, la alcaldesa Rita Barberá inauguró la primera de las doce o catorce nuevas bibliotecas que nos dejó como legado de su ahora denostado mandato. De modo que la gente, valencianos de todas las edades, bajo vigas venerables, está a lo suyo: consultando internet, tomando libros en préstamo y estudiando. Hay arcos y escaleras medievales, un lagar de seis siglos con el que cualquier ciudad haría alardes de grandeza, unos balcones con 'festejadors' que apelan a imaginar puestas de sol...

Al lado, es verdad, todavía no le ha metido mano nadie a la fábrica de aceite, a la vieja almácera que la Diputación, según reza un cartel, cubrió de la intemperie con 40.000 euros nacidos de sus planes anti-crisis, 'colze a colze amb els ajuntaments'. En mis paseos de invierno, el Parque de Marxalenes se me figura una mezcla de paz, utilidad y olvido, necesitado, necesitado de una 'mano de barniz' parecida a la que acaba de espabilar al Parque de Benicalap, el que el alcalde Ramón Izquierdo le 'birló' al Estado cuando a Hacienda aún le quedaban ganas de tener rasgos generosos.

En mis paseos de invierno, me prometo llegar, otro día, a la alquería de Félix, donde se conserva el que seguramente es el único cañizo de cría de gusanos de seda auténtico, una instalación que habría que confiar al Colegio del Arte Mayor de la Seda como prolongación de sus instalaciones. Y me tropiezo con la vieja 'estacioneta', una instalación ferroviaria mínima, convertida en un óptimo centro ocupacional. Enfrente, al otro lado de las vías del 'trenet' -aquí todo es tan pequeño que reclama diminutivos-, otro edificio en miniatura, con planta de abanico, me reclama. Según todas las guías, webs y googles, es el Museo Ferroviario del Parque de Benicalap. El único Museo que Valencia dedica, hoy por hoy, al Ferrocarril. Que encierra una pequeña frustración. (Continuará)