En memòria de Vicent Giner Boira

El Regne de Valéncia ha donat molts intelectuals destacables i a la majoria d'ells se'ls recorda i se'ls realisen homenages, pero per desgràcia uns atres es queden en l'oblit. Un d'estos casos és el de don Vicent Giner Boira, personage de gran importància per a la nostra cultura i amant de la nostra terra. Boira va ser juriste especialiste en Dret d'Aigües, ocupant càrrecs importants per a la nostra societat com els 30 anys que passà com assessor lletrat en el Tribunal de les Aigües de Valéncia i en el Sindicat de Regulació del Riu Túria. També nos representà internacionalment des de les Nacions Unides fins a Washington. Apassionat de les Aigües i de Valéncia va escriure el seu magnífic llibre 'El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia'.

A nivell cultural també fon una persona molt activa, defengué la llengua valenciana i la seua identitat, per mig d'intervencions en tot tipos de mijos de comunicació, com LAS PROVINCIAS, deixant-mos reflexions tan interessants com esta: «El valenciano se formó directamente del romance. Tan directamente como se formó el gallego, el castellano, el francés, el italiano, y también el catalán. Pero jamás pudo derivar de éste, por la poderosa razón de que el catalán no existía aún cuando Valencia fue conquistada en 1238». En 1996 va ser declarat fill adoptiu de Valéncia, pero a pesar d'això des de llavors poc s'ha realisat en el seu recort a este valencià que dedicà la seua vida a expandir la nostra cultura per tot lo món. Vos recomane la llectura del llibre 'Vicente Giner Boira. Memorias contadas', aixina podreu descobrir l'importància que tingué don Vicent.