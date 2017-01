LIBRO DE RECLAMACIONES

Hay personas como usted y como yo que se están muriendo de frío a la hora del aperitivo, cuando algunos exigimos a nuestros más benefactores 'barmans' que el 'dry martini' tenga su adecuada temperatura. Quizá no sea mucho pedir, pero otros no pueden pedir nada porque la ola de frío los ha dejado sin habla. Ya lleva asesinadas a treinta y tantas personas, en su mayoría migrantes que huían de la guerra. Es la mejor prueba de la indiferencia de los dioses, pero la nieve, que es el último esfuerzo que hace el agua, donde queda siempre bien es en las postales. 'Año de nieves, año de bienes', decimos junto a nuestras más cariñosas estufas, pero la hostilidad de la llamada Madre Naturaleza, que tiene gustos contra natura, se nota mucho cuando llega eso que llamamos 'la temporada invernal' y, sobre todo, cuando parece que ha llegado para quedarse, como esos huéspedes, siempre bien acogidos, que no tienen una idea muy clara de cuándo deben irse.

En el fondo editorial hasta los escritores más prolíferos solo escriben dos libros: uno pequeño, con más protagonistas que argumento, llamado agenda, y otro más gordo que el de Petete, destinado a la posteridad, que dicen que es una superposición de minorías. Habrá que agarrarse porque vienen curvas y se está moviendo hasta el canal de Panamá, liderado por Sacyr. Los sobrecostes van a subir hasta 5.673 millones de euros, que son unos pocos menos que millones de dólares. Ha habido grandes errores de cálculo desde que las obras 'se licitaran', en lenguaje financiero. No hay que preguntarse quién va a pagar el desajuste: lo pagarán justos por pecadores y las aguas del canal, de suyo insumisas, volverán a su cauce nos cueste o no nos cueste a todos, incluso a los que tienen un botijo en vez de una nevera. La desigualdad crece a medida que Donald Trump aumenta su poder. Yo no lo he elegido. Claro que tampoco he elegido mi cumpleaños, que por cierto es hoy.