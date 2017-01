Gracias a los Reyes Magos

En estas jornadas festivas he recibido multitud de mensajes de felicitación en el móvil. En el día de los Reyes Magos un gran periodista me envió uno que me conmovió. Tras recordar los detalles generosos que todos nos dedicamos para mantener viva una de nuestras más arraigadas tradiciones, terminaba con estas palabras: «Seguro que ustedes también lo vieron y saben quiénes son y saben que son más magos que reyes. Si dejaron de creer, si esta noche no ponen los zapatos, ni el pasto, ni el agua, acérquense a sus reyes, dénles un beso en la frente (ustedes saben que los tienen cerca) y los que no los tienen con ustedes... sepan que desde un cielo hermoso siguen viajando para seguir entregando ilusiones y sonrisas». Y añadía: «Agradézcanles la herencia porque ahora muchos de ustedes se han convertido en reyes y en magos. Y lo mejor que pueden dejarles a sus hijos es esa magia que los convertirán en reyes y en magos.. Y tal vez, dentro de unos años, ustedes recibirán el beso en la frente y así será hasta el fin de los tiempos. Feliz noche para los reyes de hoy, para los de ayer y los reyes del futuro, porque no hay mejor reino que el mágico ni mejores reyes que ustedes».

Sobran palabras. Son suficientes con las transcritas para poner punto final a esta columna, porque no hay nada más hermoso, generoso y fructífero que mostrar el cariño a los padres. Y no hay mejor herencia para los hijos que enseñar, y hacerlo con ellos, el cariño que tenemos hacia nuestros padres. No olvidemos, por favor, que en estos tiempos que corren de consumismo y superficialidad, el cariño paterno-filial es la base más sólida para afrontar el futuro, para andar por el camino de la vida, nosotros y nuestros hijos.