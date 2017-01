EL GATO ESPINOSA

Cuando se habla de fútbol en estos días en Valencia todo se centra, de manera casi monográfica, en la empresa española de Peter Lim, 'y lo que te rondaré morena' tras lo sucedido anoche en Pamplona y las últimas deserciones. Desde la vecindad granota hay algún desalmado que contempla esta situación caótica incluso con deleite, sentado cómodamente en el anfiteatro, comiendo pipas y con una sonrisa de oreja a oreja. Argumentan el manido 'ya advertimos lo que pasaría si los resultados no acompañaban', y que todo era muy previsible, incluido el acostumbrado 'Peter vete ya' para deleite de los mesetarios. Por eso pido disculpas por abordar otros asuntos que nada tienen que ver con la crisis blanquinegra. En concreto para hablar del ya flamante campeón de invierno en Segunda División sin ni siquiera haberse acabado todavía el invierno: el Levante UD. El equipo granota ha dejado atrás un bache de juego que, curiosamente, ha coincidido con el ostracismo y lesión de Javier Espinosa. No es casual. La recuperación del buen juego va asociada con su presencia en el césped. Espinosa es un futbolista diferente a quien Muñiz pretende forzar con el mono de trabajo. Se le ve deambular por el campo con aires tristones, como de genio incomprendido cuyas sutilezas se pierden en una categoría demasiado áspera, injusta con el talento, cruel con el artista. Formado en la Masía, este manchego hace honor a su apellido y sigue los dictados de Spinoza, el filósofo cartesiano, cuando dijo: «Nadie está obligado a vivir según el criterio de otros, sino que cada cuál es el garante de su propia libertad». Él juega libre, fiel a sus principios estilísticos. Rememorando al gran Salva Regües, ahora que se ha cumplido el tercer aniversario de su marcha al Cielo granota, podríamos asemejarlo a las películas del oeste de Howard Hawks donde el sheriff hace de sheriff y el que transporta el ganado, transporta el ganado. Y ya está. En este Levante nadie va a salvar a la humanidad sino que cada uno se limita a hacer su cometido. Y el de Espinosa es dar el último pase mágico, destilar clase, como Campaña. No aportar músculo sino talento.

En todo equipo de fútbol hay gatos y perros y en el equilibrio está la virtud. Muñiz no termina de entender que Espinosa es un gato, habilísimo pero que va a lo suyo. Los perros son como Insa, leales y jovialmente cooperativos, obedientes e incansables aunque les revienten el hocico. Mientras los gatos buscan huecos y circulan por el césped con pausa, con su impenetrable mirada de hielo, los perros te inundan de babas, pegados a ti todo el día, y ejecutan con fruición lo aprendido. El gato es insumiso. En su cerrazón de ir a la suya late una belleza casi heroica y esa es su gran valía. No cambies, Espinosa.