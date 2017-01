Feliz nuevo año viejo, muchachos

En el verano de 1837 Víctor Hugo recorrió Flandes de vacaciones con su amante Juliette Drouet. Durante el viaje escribió fielmente cada día a su esposa Adéle Foucher, contándole impresiones sobre el país y su arte. Qué arte. También enviaba dibujos. En la carta de 28 de agosto se queja amargamente por sentirse helado, dado que días antes se ahogaba de calor. En mi pequeña Bélgica el clima es caprichoso. Nada ha cambiado desde entonces. Tras una Navidad confortable, ayer por ejemplo, de forma inesperada la nieve cubrió Bruselas. Aquí la nieve no cae del cielo sino que parece surgir de la tierra, como si el suelo la exudase. El corazón de Europa también pasa del calor al frío sin avisar. Te asfixia o te congela, según el duende de turno.

Mi camarada Alejandro Cervera me recuerda que, en el desembarco de Normandía, miles de jóvenes murieron, bajo una lluvia furiosa de balas, para salvar Europa del nacionalismo, el populismo y la revolución, pero que, paradójicamente, casi todos los héroes fueron americanos y no europeos. Que, también en este caso, los nacidos en nuestro continente, nuestros paisanos, eran quienes, desde los bunkers, dispararon sus ametralladoras sobre los bultos que saltaban de las lanchas hasta que se les durmió el dedo índice apretando el gatillo. Europa se resiste ser librada de la locura. El fanatismo se repite. Pronto hemos olvidado el horror de la II Guerra Mundial. Y me temo que lo mismo en España con la Guerra Civil, cuando tantos quieren cambiar reconciliación por venganza histórica.

Víctor Hugo le cuenta a su mujer que en Gante se llama 'hijos del príncipe' a los carniceros. Que Carlos V, por lo visto, fue un pichabrava desde la cuna y gran 'aficionado a las lindas carniceras'. Y, ante la no desdeñable posibilidad de que los carniceros del futuro llevaran su sangre, limitó el privilegio de despachar filetes en su Gante natal a las cuatro familias que conocía bien. Los Van Melle, Vanloo, Minne y Deynoodt, por tanto, nacían con el labio inferior de los Austrias y un puesto en el mercado garantizados. Pienso que, esta mezcla entre la adicción al codillo y la cerveza de los alemanes y el inútil arrepentimiento español por los pecados de la entrepierna, representa bien la 'joie de vivre' de la Europa por la que yo desembarcaría en Normandía. Sacrificaría mi vida por el derecho a reír, a perder el tiempo, a ser feliz. Por las carniceras además de las banderas. Por la filosofía y el amor.

Europa es el sueño de ciudadanos que frente al poder, la religión y la sociedad, se proclaman alegres. El agobio es antieuropeo. ¡Lo que daría por compartir salchicha con Víctor Hugo y su novia en Gante!, sabiendo lo que significan esas salchichas imperiales: Europa se burla de sus prejuicios. Los aburridos cimentan la tiranía, recordadlo muchachos antes desembarcar en el nuevo año viejo.