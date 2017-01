ESPERO MUCHO MÁS DE LOS FUTBOLISTAS

Es cierto que no vamos a desfallecer. Que somos una afición que, aunque mostremos nuestro enfado o malestar, seguiremos yendo al campo a intentar sacar adelante a un equipo que tiene muchos problemas. Somos una afición que sufre, pero que arrima el hombro, y es ahora, en los momentos malos de verdad, en los que más encima de los nuestros vamos a estar, dejando a un lado nuestra protesta y alentando a los que, sin estar respondiendo, tienen que resolver la encrucijada en la que nos encontramos todos. Y digo todos, porque el Valencia somos todos; dirigentes, jugadores, técnicos, empleados, periodistas y principalmente, los aficionados. Y todo esto lo haremos incondicionalmente, sin pedir demasiado a cambio, sólo la permanencia.

Cuando Dani Parejo se dispuso a lanzar el penalti, es más, cuando el colegiado lo señaló, deje de ver el partido. Me dispuse a escribir este artículo, con el ánimo de no herir a nadie, pero reflejar en él, la necesidad de reacción que por parte de los jugadores se precisa. Íbamos a ganar inmerecidamente, bajo mi punto de vista, al colista de primera, al peor equipo de la máxima categoría del fútbol español. Porque para mí, es prácticamente imposible que Osasuna se mantenga. Por lógica, y sin crítica alguna. No pueden confeccionar una plantilla mínimamente competitiva. No pueden. Se evidencia, partido tras partido, y entrenador tras entrenador, que es un milagro que, de vez en cuando, ganen algún encuentro. Y nos hizo, hasta ese instante dos goles.

Íbamos a ganar, y con el ánimo de la victoria obtenida, con lo necesaria que era, con la alegría de haber relajado temporalmente, con los tres puntos, la dramática situación a la que nos enfrentamos, analizarla también desde la rabia que me producía comprobar lo hundidos que estábamos. Y que no podíamos con ellos. Nos habían hecho dos, y aún pudieron marcarnos más. Y eso no puede ser.

Erramos el penalti, y volví al frente del televisor. Aun así quise ganar tiempo y marcharme ya a escribir en el ordenador. Pero lo peor es que no me fui, que me quede pensando y temiendo que hasta que el árbitro no pitara el final, cualquier cosa podía ocurrir. Y así fue, queridos amigos. Nos hicieron el tercero. Me quede a verlo, síntoma claro de la incertidumbre en la que nos encontramos.

Nosotros seguiremos dándolo todo. Pero de los futbolistas esperamos, yo al menos, mucho más. Mucha más tranquilidad, mucho más carácter, mucha más personalidad, mucha más sapiencia, y mucha, pero que mucha más responsabilidad.

Tengamos en cuenta además que la dinámica es muy negativa. Y cuando estás ahí, las cosas se van torciendo y, casi sin enterarte, te quedas sin tiempo para reaccionar. Rodeemos al equipo del mejor ambiente. Rebajemos la tensión. Centrémonos en eso. Ellos saben que estaremos a su lado. Ahora bien, tienen una obligación, y deben cumplirla. No debería ser tan complicado. Calidad para ello tienen. No son peores que muchos otros equipos, aunque si están haciéndolo peor. Que sean ellos los que se auto exijan, y nosotros los que les ayudemos. No hay más. Esto está muy negro. Por eso me expreso así. Me olvido de todo y sólo pienso en eso. Efectivamente Fran, la temporada va a ser muy larga.