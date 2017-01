El discurso del nacionalismo catalán asegura que el régimen político español no autoriza la celebración de un referéndum de autodeterminación -ellos lo llaman el ejercicio del 'derecho a decidir'- porque en realidad no es una verdadera democracia. En un sistema pluralista cabal -continúan los sofistas del particularismo y la disgregación por razones étnicas-, las urnas se imponen siempre a las leyes. Estas tesis, que son sencillamente falsas e incompatibles con la esencia de la democracia occidental, son repetidas incesantemente por los apologistas de la independencia unilateral de Cataluña, con la goebbelsiana pretensión de que a fuerza de insistir en la mentira esta se convierta en verdad. Pero tal portento no llega a suceder, y por si hubiera necesidad, he aquí algún argumento foráneo que desmonta la falacia.

De entrada, hay que recordar que la resolución de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960, con la que se aprueba la 'Declaration on the Garanting of Independence to Colonial Countries and Peoples', y cuyo artículo 2 se considera el acta de nacimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos, afirma literalmente en su artículo 6: «Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas». Niega, pues, el llamado 'derecho de secesión'. De hecho, Naciones Unidas, en toda su jurisprudencia, ha limitado el derecho de autodeterminación a los territorios que se encuentran en una situación colonial y a los que estén sojuzgados por la fuerza y privados del disfrute de los derechos humanos.

Pero, además, asistimos a sucesivas negativas de añejas y prestigiosas democracias que se niegan a plantear siquiera ese pretendido derecho a la secesión. El Tribunal Constitucional de Alemania acaba de inadmitir a trámite el recurso de amparo constitucional presentado por un ciudadano que solicitaba «un referéndum para la salida de Baviera de la República Federal de Alemania (RFA)». El auto recuerda que la soberanía reside en el conjunto del pueblo alemán, y que tal soberanía corresponde a los ciudadanos alemanes, no a los 16 länder (estados federados) que componen el país. En su argumentación, señala que en la Grundgesetz (Ley Fundamental, la Carta Magna promulgada en 1949) no caben «las aspiraciones secesionistas de länder individuales», porque «en la República Federal de Alemania, como Estado nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los länder no son 'dueños de la Constitución'». Tales aspiraciones separatistas, concluye, «violan el orden constitucional». Hay otros ejemplos (Italia, EE UU, Francia...) que podrían traerse a colación. Pero de momento es suficiente con sugerir al nacionalismo catalán que continúe haciendo el ridículo con el argumento de que Alemania, como España, tampoco es una democracia.