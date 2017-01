LA DEMANDA SOCIAL EN LA ESCUELA

En Educación, la demanda social no es todo, pero tampoco es nada. Desarrollar ambos extremos termina en absurdos. No es cuestión de equidistancia, sino de equilibrio, aunque no se vea tanto. Mientras que dejar la escuela a la simple regulación del mercado no tiene tantos defensores, el arrinconamiento de las voluntades familiares en la materia sí encuentra más voces que lo proclamen.

La cuestión siempre ha sido polémica y más desde que en la Lomce se incluyera como criterio de concertación, además del criterio histórico de atender las necesidades de escolarización del entorno del colegio. Sí, la demanda social tiene esa fuerza normativa, aunque poco se recuerda, pues la planificación centralizada y las tiranteces presupuestarias, en el último lustro, han minado el respeto a las decisiones familiares. La demanda social -que no es más que una suma de las voluntades familiares- siempre ha sido un argumento contraintuitivo, contrapuesto siempre al ahorro o a la dialéctica de la titularidad.

En cambio, la demanda está detrás de muchas realidades escolares. Empecemos por las escuelas infantiles, que ya de por si la familia decide si demandar o no tal servicio educativo. No tiene futuro el centro de Infantil que no atraiga alumnado, pues nadie le mandará de oficio esos niños y por tanto las acciones en esta etapa se dirigen a estimular tal demanda. Eso es el bono infantil, pero también las aulas de dos años en colegios, pues la gratuidad es el mayor incentivo para animar el consumo.

También en los estudios profesionales encontramos el choque entre voluntades y necesidades. Se ve en la Formación Profesional y en la universidad, donde se mantiene el debate de si planificar una oferta según el mercado de trabajo o las vocaciones de los jóvenes. La victoria se decanta por la segunda y por eso -y otras cosas- tenemos la gran paradoja en el empleo juvenil, donde convive una alta tasa de desempleo con un alto porcentaje de trabajos específicos sin cubrir. Recuerdo ahora un instituto de la provincia de Castellón que pese a su 100% de inserción laboral, tuvo que cerrar un ciclo formativo por falta de alumnado. Una tendencia europea, pues a Alemania, por seguir en esta línea, le preocupa ahora el descenso de alumnado en su exitosa FP dual por el atractivo creciente de otras ofertas formativas. En casa, lo vemos en los estudios de Magisterio, cuya oferta la Conselleria medita reducir por la desproporción entre estudiantes del Grado y la expectativa laboral en el sistema educativo.

A la demanda social se pretende sacarla de la ecuación con el argumento desiderativo de que el objetivo es que todos los colegios sean tan buenos e iguales que no haga falta elegir nada, y con la herramienta de la planificación y la eficiencia de los recursos públicos. Pero justamente ahí encuentra su motivo la demanda social, pues ya he dicho otras veces que no cabe la elección entre lo bueno y lo malo, aunque sólo sea percibido. Las elecciones entre opciones graduales son más bien una irresponsabilidad y serán más libres cuando objetivamente sean más iguales la calidad de sus opciones.

Sobre el concepto de eficiencia de los recursos públicos sólo cabe el equilibrio reclamado al inicio. Recuerdo en septiembre, Asturias, donde quince colegios no recibieron ninguna solicitud de matrícula. Enseguida surgieron las voces que reclamaban quitar conciertos o trasvasar alumnos de centros más llenos a los vacíos; voces corporativas temerosas de que la Administración impusiera el absurdo de la eficiencia pura, que simplemente era condenarlos al cierre.

El engaño de vituperar la demanda social es asociarle maldades y acusaciones, achacarle intenciones ocultas como si las otras fueran nítidas y claras. Así, vestida de supuestos ropajes ideológicos, se nos aparece ajada y contraria a los intereses sociales y al bien común. Pero desnuda, la demanda social no es nada más que, insisto, una aglomeración de voluntades individuales y verla así, atomizada, es comprender la riqueza democrática de respetar la decisión del ciudadano, en la medida de lo posible, ya digo, desde el equilibrio que dan los recursos y el resto de bienes a defender para una sociedad justa. Se pretende convertirla en ese árbol que tapa todo el bosque, porque la demanda social también es un abismo en cuyo fondo aparecen las razones del porqué, pese a la insistencia, otras opciones no atraen esa demanda social.