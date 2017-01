La coletilla la repitieron en todos los noticieros de la noche para rematar chisposos la tanda de rabiosa actualidad: «Y en los Globos de Oro, la antesala de los Oscar, las películas nominadas son...» La industria audiovisual del Imperio no necesita comprar minutos publicitarios, nosotros mismos se los cedemos gratis total. Lo de la 'antesala' me fatiga porque luego llegarán los Oscar, o sea la verdadera sala, y de nuevo escucharemos los nombres de esas películas y de esos actores. Nuestra sesera recibirá, pues, infinidad de impactos y al final el carismático Ryan Gosling bailando en una comedia musical será de nuestra familia. Qué espanto. Compramos con frenesí los Oscar y su antesala. Estamos rodeados, pero luego se nos escapan vigorosos y eléctricos peliculones como 'Triple 9', con polis corruptos y una fauna de pandilleros latinos tatuados desde la cabeza hasta los pies, porque todo aquello que huya de los caminos trillados no obtiene promoción. Son estos tiempos de antesalas y muletillas verbales. Durante los noventa y aquel tardofelipismo se puso de moda 'ominoso'. Roldán era ominoso. Amedo y los GAL también. Ahora en las tertulias se usa hasta la saciedad 'derivada'. Cualquier analista atento a las carambolas políticas observa varias 'derivadas' que fluyen del cotarro. Luego procuran añadir 'implementar' y 'ponderar' pues así consideran que su discurso adquiere geografía magistral, docta, lustrosa, espléndida. Algunos economistas fomentan el espectáculo cotidiano añadiendo 'precariedad' cuando las cifras del paro segregan cierto optimismo. Se crea empleo precario, afirman desde su universitaria mamandurria fija. De nuevo el recurso de las muletillas para sacar pecho. Pues con lo listos que son que se dejen de frases hechas y que monten una empresa para contratar a la gente.