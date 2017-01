Mi padre conservó durante muchos años la costumbre de rematar la noche de Reyes con una visita al centro de Valencia para dar los últimos retoques al festival del día siguiente. Tras cenar y acostarnos se enfundaba en un chaquetón y conducía un par de kilómetros hacia el corazón de la ciudad. Dejaba el coche en el aparcamiento del Mercado y se dirigía a su primera parada, que era, habitualmente, el mercadillo navideño de la Avenida del Oeste. A ese enjambre de tenderetes se asomaba, curioso, en busca de cualquier fruslería de última hora. Era el inicio de un viaje de dos o tres horas con paradas seguras en la juguetería Moñacos, la cafetería Noel y la Casa de los Caramelos de la calle Xàtiva. En esta última mi padre cargaba los dulces y chocolatinas con los que después él y mi madre dibujaban los senderos sobre el suelo de casa que mi hermana y yo recorreríamos, llenos de ilusión, a la mañana siguiente.

Quizá por el entrañable recuerdo de esas excursiones, que compartí, ya adolescente, un par de veces, he acabado identificando Sant Francesc como el epicentro navideño de la ciudad. Aunque la cercanía geográfica me hace pasar por sus calles casi a diario, es en Navidad cuando noto especialmente la punzada de la emoción en mis paseos por el viejo CBD de Valencia. Yo también, como mi padre, me he asomado alguna vez al mercadillo en la noche de Reyes en busca del sabor de un tiempo pasado del que añoro la sencillez y, especialmente, la compañía perdida. Más allá de ese día, me encanta caminar por la tortuosa geografía del barrio, especialmente por aquellas callejas que las franquicias y cadenas de comercios aún no han colonizado. Es un espacio en permanente ebullición, entre el anarquismo de la retícula medieval y el afán rectilíneo del progreso. El caprichoso noménclator de la zona juega a unir a un político republicano, un alcalde de tiempos de Primo de Rivera y otro franquista, a un líder comunero y un bastardo real, a un poeta conceptista y otro prerromántico, a varias advocaciones de la Virgen y algún anticlerical ruidoso. Y proyecta todavía hoy el influjo del antiguo convento derruido, el brazo cegado del río y el cochambroso vecindario de pescadores, dinamitado por las ansias higienistas a principios del siglo XX.

Cuando paseo por Sant Francesc me siento, además, especialmente arropado por un valencianismo ambiental muy poderoso. Podría decir, sin miedo a equivocarme, que es aquí donde las fuerzas telúricas de nuestro pasado se concentran con mayor intensidad. Quizá sea cosa del convento perdido. Si alguien -Miquel Nadal me parece el más indicado- se propusiera elaborar un mapa de la historia del club seguramente concluiría que, a pesar de la presencia totémica de Mestalla al otro lado del río, el verdadero núcleo valencianista de la ciudad se halla en Sant Francesc. No solo por el legendario Bar Torino, cuya ubicación localizó, tras infinidad de pesquisas, el mismo Miquel, sino por muchos otros pequeños lieux de mémoire de nuestra historia que surgen como setas en el barrio. Las sedes sociales alquiladas de las calles Moratín y Barcas, testigos del crecimiento imparable del club en los años veinte. La tienda de muebles de Antonio Cotanda, donde tanto se habló del Valencia y tanto se trabajó en su favor durante décadas. Las legendarias barras de Balanzà y Barrachina, cuna de directivos y platea de aficionados. Casa Mundo, con la presencia rotunda del mito entre cervezas y bocadillos. Los cafés Trocadero, con sus irrepetibles calendarios, y Noel, con su mural de Joaquín Michavila. Los locales de la Peña Deportiva Valencianista en la Avenida del Oeste. El estudio de los Vidal en Garrigues, repleto de placas de vidrio con las hazañas del Valencia. El Gran Teatro, sede en 1936 de una de las asambleas más importantes en la historia del club. El Ateneo y el Ayuntamiento, escenarios tantas veces de los éxitos alcanzados. La plaza de Alfonso el Magnánimo, donde la bandera fundacional ondeó orgullosa el día de su estreno. Y las redacciones periodísticas desde las que se escribieron los relatos de tantas gestas y victorias.

Con todo, el espacio más emotivo de la memoria valencianista en Sant Francesc es la calle Ànimes, que serpentea casi de incógnito junto a Sant Vicent de dins. Allá, en el número 7, en un edificio que ya no existe, falleció en plena juventud Vicente Lozar, uno de los primeros periodistas que relató, con una prosa excelente, los éxitos del Valencia. En la misma casa nació su sobrino Vicente Peris, el hombre que sostuvo el peso de la entidad hasta su trágica muerte, también demasiado joven. en 1972. Algún día, cuando la hoy agobiante y frustrante realidad del club nos permita tomar un respiro, alguien en representación del Valencia debería poner una placa en esa calle.