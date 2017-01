Reglots oportunistes

Passats els Reis, no acaba de quedar-nos l'ànima -ni l'ànimo- tranquils, quan ya recuperant el cos a base de dieta, seguim percebent efectes dels bolics i mostres públiques d'agitació i propaganda, en qui no pot negar l'ideeta que el guia, reglotant, mes que siga contra el sentit comú i la voluntat majoritària que el sosté i li paga. Ya està be de manipular en les escoles, i dur als crèduls chiquets al 'pensament de trinchera', quan no al fanalet estrelat i separatiste, com victòria del choriç de Vich. Ací als 'Reixos' per allò del gènero, els imponen 'reixes' i als 'Macs' 'maques'¿a qué vos sona? Ademés d'oportunisme, demèrit dels valors que nos fan poble.

I quan res els és prou, ara mostren la safanòria ben lluenta als editors valencians per a fer cap a l'italiana 'Fiera de Bologna', per allò d'eixamplar el mercat duent llibres valencians -todos quntos en unión, defendiendo lo que mande, lo que mande puydemon-. Allí 'plegats' i els valencians doblats, fent massa crítica i prestant image gregària al secessionisme, segur que podrem trobar per a l'event algú dels personages que no paren d'amussar en el propi ideal d'anexionar-nos, sabent ben be que tal follia apesta més que la ruda i l'impostura danya el futur en valencià. L'alboroc de la festa i l'estant diu que el pagarà el Govern català i els de la mentira luliana, sense vergonya histórica a major honor i glòria catalina, en els diners que nos sangren a tots, baix l'amenaça d'anar-se'n, renegant de la mare, pero sense soltar la mamella.

I seguim sense entendre ni vore ventages, per fer-los el cul gros als 'culés' que també reballen oportunisme separatiste, com si això fora lo més important. Al pas que anem i nos volen dur, els valencians nos dissoldrem com gel en agost, tot al contrari que els 'germans del nort a l'esquerra'. I alguns diuen que som lo mateix.