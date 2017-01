REENCUENTRO CON TRISTÁN

Julio de 2016. Constanza Soriano (1983), una de las pintoras valencianas jóvenes más interesantes de nuestro momento -en 2013 ganó el premio Salón de Otoño del Ateneo Mercantil-, el pasado 23 de julio se fue con su perro Tristán, un dócil yorkshire, a comprar algunas cosas en un supermercado del barrio de Tendetes. Dejó a Tristán atado en un barrote callejero. «También lo hacía con una perra pomerania que tuve», afirma Constanza. La gente le decía que tuviese cuidado. 'Cada vez abundan más los ladrones de perros', le alertaban. Cuando salió del establecimiento, Tristán no estaba. Se lo habían robado. Colocó carteles por todo el barrio. Los amigos de Constanza pusimos en facebook la imagen de Tristán. Nadie respondía.

Octubre. Visité en octubre el estudio de Constanza Soriano en una planta baja de la Ciudad Fallera. Tres meses después de su desaparición, Tristán seguía sin dar señales de vida. La pintora valenciana lo estaba pasando mal. Se le notaba abatida. «Aunque no pierdo la esperanza», me comentó. «Estuve en varias perreras y he seguido publicando imágenes de Tristán en las redes sociales, pero sin resultado».

Aprovechados. Los malandrines de turno -la gente bellaca siempre está al tanto- aprovecharon la ocasión para intentar sacar tajada. «Recibí mensajes por WhatsApp en los que me pedían 70 euros a cambio de darme una pista, luego me pidieron 200 euros. Todo esto lo denuncié a la policía». Constanza descubrió que hay delincuentes «que roban perros y después los venden o extorsionan a sus dueños». Una estupenda novela de Patricia Highsmith ('Rescate por un perro', Anagrama, 1972), trata ese tema. En marzo de 2015, un juez de A Coruña impuso penas de entre 5 y 6 años de cárcel a los autores del secuestro de un perro por el que llegaron a pedir a su dueña un rescate de hasta 30.000 euros.

Diciembre. Cinco meses después del robo de Tristán llamaron a Constanza desde una clínica veterinaria de Paterna. «Hemos encontrado a un yorkshite y en el chip que lleva pone su número de móvil». En veinte minutos Constanza ya estaba en Paterna. Le temblaban las piernas. Fue emocionante el reencuentro con su compañero de centenares de paseos. Tristán, al ver desde lejos a Constanza, saltó de los brazos de la veterinaria para reunirse alborozado con la que para él es su madre y su mejor amiga. Las penalidades que sufrió el yorkshire son largas de contar. Se escapó de su secuestrador, vagabundeó y pasó hambre. La historia tuvo un final feliz. «Ahora voy a todos los sitios con él, dos días a la semana vamos al viejo cauce a entrenar con el equipo 'Runners Ciutat de València', Tristán viene conmigo y aprende con nosotros».

Pous-Pous. Antonio G. Gomis (amigo mío de toda la vida) reside en la urbanización de La loma de Chiva. El miércoles pasado estaba tranquilo en la sala principal de la vivienda con su querido loro Pous-Pous (de color gris con la cola roja y una anilla en cada pata). Un pequeño incidente trastocó la placidez en angustia. Pous-Pous se asustó ante la inesperada presencia de un perro, empezó a volar y se escapó por la única ventana abierta de la sala.

Carteles. Antonio ha puesto decenas de carteles en la urbanización. Por ahora, sin noticias. Gran amante de los animales, el disgusto de Antonio es tremendo. Pefro al igual que Constanza, no pierde la esperanza: «Creo en la solidaridad humana, si Pous-Pous está vivo alguien me avisará y podré recuperarlo».

Tres hermosos aforismos. De Mahatma Gandhi: «La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados». De Anatole France: «Hasta que uno no ha amado un animal, una parte del alma sigue sin despertar». De James Herriot: «Si tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud, los animales son mejores que muchos humanos». Son verdades que nunca cuestionaré. Dudar es un buen ejercicio anti-dogmático. A mí me gusta dudar. Pero en ese aspecto no albergo duda alguna.

Crueldad. Se puede amar a los animales y ser una mala persona. Hay casos que así lo demuestran. Paradojas de la vida. Pero tengo claro que quienes son crueles con los animales de ningún modo pueden ser buenas personas.