RAFELÍN EL BARBER

Mi educación comenzó en la barbería del tío Amadeo, con la lectura de El Caso, y con su hijo Rafelín, que me examinaba de los nombres de todos los campos de los equipos de fútbol. Altabix, Pasarón, Lasesarre. Todo viene de allí. El gol de Tendillo me pilló en general de pie, con apenas 20 años, y todavía recuerdo ese instante de felicidad, con aquella experiencia en que me vi en la distancia, separado del cuerpo, pensando que aquello no tenía sentido. El descenso de 1986 lo superé distraído con las peripecias de opositar y cantar los temas, y buscar un lugar en la vida. En el fondo siempre pensé, supersticioso estúpido, que el descenso se había producido por mis deserciones en aquella temporada. Fue un primer aviso de que no éramos inmortales. Desde entonces he tenido la oportunidad de celebrar títulos, aunque para los que vivimos el descenso, la posibilidad de un nuevo dolor nos hizo temerosos. No he gozado nunca de una felicidad arrebatada. Cada vez que se ha producido una alegría, he tendido a la contención, a sabiendas de que la dicha nunca sería total. Por si acaso. Mientras unos se preocupaban en disfrutar de la alegría inconsciente y otros hinchaban el globo del mejor equipo del mundo, siempre tuve presente aquella herida que me obligaba a retirarme de la dicha por si acaso. Entre tanto, ha dado tiempo a escribir algunos libros, siempre con la perspectiva de que esa dedicación servía de bien poco, ya que cualquiera accedía al palco de Mestalla, o a hablar en nombre del pueblo de Mestalla, sin más galones que el dinero, ni mayor experiencia que su capacidad para engatusar a los aficionados, como el flautista de Hamelín. Esta cosa del fútbol no era un concurso de méritos de lágrimas, ni un currículum de publicaciones, ni un examen de alineaciones históricas del Valencia. Pero lo asumíamos. No se trataba de dar lecciones a nadie. Pero nadie nos las daba a nosotros. Si computara el tiempo perdido a lo largo de mi vida con el fútbol y con el Valencia, hubiera podido estudiar otra carrera, hablar inglés a la perfección y chapurrear el italiano. Nada de eso me hubiera hecho mejor persona, ni pido la devolución del tiempo perdido. Se trata, simplemente, de constatar el cansancio, y la sensación de que probablemente un nuevo descenso me pillará cansado. Los que ya lo hemos vivido ya sabemos en qué consiste y a qué se debe. En la perspectiva de asegurar la inmortalidad vendimos el alma, y ahora hay que pagar la resaca de la fiesta, sin poder alegar nuestra inocencia. Entre examen y examen, desde París, mi hijo mayor siempre tiene una llamada sobre el Valencia en busca de un consuelo, o de una experiencia que no puedo ni vocalizar. Me entristece que ellos vayan a vivirla.