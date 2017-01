Soy madrileño. Aún recuerdo con cariño la ciudad donde nací y donde pasé los años de mi infancia, adolescencia y juventud y aunque con el paso del tiempo han ido despareciendo casi todas las personas que conformaron mi entorno familiar aún conservo la añoranza de mi ciudad natal.

Me enamoré de una valenciana y siguiendo la letra de ése dicho tan valenciano (y un poquito grosero) de que «tiran más dos... que cien carretas» me casé y establecí mi residencia en Valencia. Llevo 42 años en esta tierra y durante todo este tiempo he aprendido a conocer sus tierras, sus gentes, su cultura, sus fiestas, y como no podía ser de otra forma, llegar a enamorarme de esta bendita tierra. Aquí han nacido mis tres hijos, valencianos hasta la médula; aquí por circunstancias de la vida que no vienen al caso están enterrados mis padres; aquí se han casado mis hijos y han nacido mis nietos. Aquí en definitiva ha estado, está y estará mi vida y aquí me quedaré el día que me toque partir en el último viaje. ¿Y por qué todo lo anterior? Pues sencillamente porque después de tantos años conociendo y queriendo a Valencia, no consigo entender a determinadas personas y estamentos que llamándose valencianos actúan y defienden una cultura sumisa y vergonzante de esa entelequia llamada 'países catalanes', renunciando y a veces incluso renegando de nuestra identidad propia.

¿Cómo es posible que con la inmensa riqueza histórica, artística y cultural que atesoramos, haya gente y alguna que otra 'institucioncilla' que se sienta más identificado y afín con algo que nos es totalmente ajeno?

Por favor, politiquillos y dirigentes de esas organizaciones que todos tenemos en mente: me lo expliquen.