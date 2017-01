ELOGIO DEL 'MENINFOT'

En su acostumbrado repaso extenso de lo que ha sido el anterior año agrícola, Cristóbal Aguado dedicó un amargo apartado a lamentar el 'meninfotisme', ese rasgo del carácter tan acendrado en el alma valenciana y que se hace más notable aún en el caso del agricultor de esta tierra. El 'meninfotisme' anida con fuerza entre la gente de nuestro campo, tan trabajadora y apasionada, tan preocupada por lo suyo, y a veces tan poco habituada a ocuparse en mirar más allá; mucho menos si tiene que ver con empeños colectivos. Porque la tendencia de muchos es más a bien a confiar en que otros velarán la causa, se lo arreglarán porque sí, o vendrá resuelto de oficio, y si no arreciarán entonces las críticas, apenas de palabra, sin moverse mucho, convencidos de que es obligación de otros estar en lo de uno. ¿Acaso no deben tener bien sabido políticos y funcionarios lo que pasa y lo que deben hacer, aunque nadie se esfuerce en explicárselo y batallarlo? Confían en la ciencia infusa. Y si no se infunde, reacción doble de 'meninfotisme'.

Criticó el presidente de AVA que gran parte de la culpa del «ninguneo» que sufre el campo valenciano de las distintas administraciones tiene su raíz en «el secular meninfotisme de nuestros agricultores», e ilustró el caso con la comparación con otras realidades agrarias donde sí se mueven con rigor e inteligencia. En resumen, Europa no le tiene cariño a España y menos a la agricultura española, pero es que en la misma España «tampoco han atendido nunca nuestra agricultura hortofrutícola». A todos los niveles prima la atención por la agricultura continental (cereales, leche, carne...) «y a nosotros, a la agricultura mediterránea, nos dan meras limosnas y de paso 'mos foten ben fotuts'».

Todo ello acaba imprimiendo carácter, sin duda, hasta el punto de que no sabes qué fue antes, si el huevo o la gallina; pero, siendo de lamentar tanta pasividad, y ese atávico plus de queja y resistencia por el lado de amagar y no dar, también es cierto, como destacó Aguado, que resulta hasta comprensible hoy que tales condiciones se exacerben en la quietud, ya que se percibe una extendida desactivación generalizada. La gente del campo está mayor y no hay continuidad. Cada vez son menos, más mayores y se les puede pedir poco, así que será cuestión de que sean los poderes públicos los que acometan alguna iniciativa muy en serio para que comiencen a cambiar las cosas, si no quieren que todo vaya derivando en desastroso deterioro que vaya más allá del paisaje. Si no se dan cuenta pronto, puede ser tarde. Así que aún cabrá elogiar al 'meninfot' secular, producto de circunstancias y cúmulo de actitudes aventajadas para poder resistir y pasar. Quizás de no haberse hecho carne el 'meninfotisme' todo habría derivado a peor.