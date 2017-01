El demonio sobre ruedas con rayos

Este Grezzi es un caso. Se filma a sí mismo infringiendo el código de circulación y cuando se lo reprochan se queja de que lo quieren satanizar, no mostrándose dolido sino disfrazado de demonio. Burlándose de sus críticos: «El dimoni Grezzi, el terror dels carrers de València». Pues, hombre, ya que lo dice un poco de miedo sí que está empezando a dar usted. Un poco tirando a bastante. Giuseppe Grezzi no ha dirigido todavía un concierto de la Orquesta Municipal porque no es concejala de Cultura, que si no, de qué se priva él de coger la batuta. Como concejal de Movilidad Sostenible que es ha practicado el intrusismo en todos los niveles de su negociado. Ha ejercido de ingeniero sin serlo; de policía local sin haber aprobado el examen de idoneidad; de experto en seguridad vial sin haber saludado siquiera al catedrático Luis Montoro; de perito en lunas delanteras y traseras sin saber cambiar una rueda. De todo. Hasta de trilero. Papel en el que debe sentirse muy cómodo, pues de no ser por una pregunta de Ciudadanos no habríamos tenido ocasión de enterarnos de que el número de usuarios se redujo a la mitad en cuestión de tres años, al pasar de los 90.291 de 2013 a los 45.026 de noviembre de 2016. Lo que dicho de otro modo significa que actuó al revés que cualquier empresa cuando afloja la demanda. Emprendió la mayor creación de anillos, pulseras y colgantes para velocípedos de la Historia sabiendo perfectamente que Valenbisi estaba cayendo en barrena y que la gestión del Govern de la Nau al respecto no había hecho más que acentuar la bajada un -7 %. Y lo curioso es que lo hizo porque sí. O al menos esto es lo que se colige de la respuesta que le dio a C's cuando le entregó los datos: Punto nº 1: Las pérdidas, si las hubiere, las sufre la concesionaria, JC Decaux. Afirmación que quizá peque de temeraria. Al Ayuntamiento de Zaragoza le corresponde abonar una indemnización de 404.000 euros su adjudicataria por una merma de abonados inferior a la del Cap i Casal. Y punto nº 2: Al ayuntamiento lo que interesa es que crezca «el nº de personas que opta por medios de movilidad sostenibles» (sic). Si van en el coche de San Fernando o en su propia bicicleta es cosa suya.

Movilidad sostenible. Lo que hay que oír. La sola existencia de una concejalía bautizada de esta guisa induce a pensar que hay otra dedicada a la Movilidad Insostenible. Pero no es así. No hay más que una y, para desgracia de la otrora fluida Valencia, está en manos de este Esquilache de la bicicleta que es Giuseppe Grezzi, un frívolo a quien no convendría relacionar para nada con las Brigadas Internacionales porque aquellas, por lo menos, tuvieron un nivel. Por arriba: André Malraux, Willy Brandt, Alfaro Siqueiros. Y por abajo: Enver Hoxha.