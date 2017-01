DEDAZO Y PUNTO

Se enfada mucho Mónica Oltra cuando le replican que está tildando de corrupta la gestión de la fallecida Rita Barberá por un asunto que no pasa de ser el blanqueo de 1.000 euros por parte de cada uno de los concejales del que fuera el último equipo de gobierno municipal del PP. Todo ello, no lo olvidemos, aún sin juzgar. En cualquier caso, Oltra es de las que hace hincapié en que ya no es una cuestión de los múltiples casos de corrupción, sino de que cada uno de ellos, incluso el que pueda tener que ver con pequeñas cantidades, denota una mentalidad malversadora de lo público. Da igual robar un euro que un millón, lo criticable es la mentalidad delictiva.

Si atendemos a que igual de importante que el montante del cambalache es el espíritu, la animosidad que empuja al trapicheo, no se puede pasar por alto el modo en que el actual Consell se pasa por el forro sus palabras e intenciones. Tenemos un Ejecutivo que se jacta de respetar a Les Corts como si fuese su madrecita querida, que presume de su talante dialogante porque, sin ir más lejos, con motivo de la aprobación del actual presupuesto se han aceptado multitud de mociones de la oposición. Sin embargo, el día a día de la Generalitat y del aparataje orgánico de los partidos que la sustentan nos señala que si en el PP se practicaba el enchufismo, los actuales inquilinos de la Administración valenciana no tienen intención real de romper con las redes clientelares. En realidad, la contradicción persigue a la política desde el minuto uno, así en general. Reclamamos a los partidos que sean más abiertos pero les reprochamos su falta de cohesión y coherencia cuando muestran discrepancias, opiniones diferentes que, además, suelen protagonizar aquellos que no son militantes, independientes que son vistos con desconfianza, precisamente, por aquellos que sí están colocados por sus respectivos partidos.

En esas estamos cuando el PSPV ha decidido que ya está bien de desaprovechar el talento de su número dos. Francesc Romeu no tenía oficio ni benficio público, una cosa incomprensible a tenor de su talento, hasta ahora por explotar. Hasta ahora. Ha empezado el año estrenando despacho a cargo del erario común en FGV, un acto de justicia poética para los socialistas, que hasta ahora se hacían cruces cuando miraban hacia su Romeu, huérfano de obligaciones públicas y con tanto tiempo para intrigar con unos y otros. Ya no. Ya se ha incorporado a la nómina que pagamos entre todos. Por fin. Y de la mano de una compañera de partido, la consellera de Infraestructuras, María José Salvador. Es de esperar que Romeu no protagonice mangarrufas, su sueldo tampoco será desmesurado, pero, como piensa Oltra, es una cuestión de mentalidad, y en este caso se da un dedazo de manual.