¿Un día contra la corrupción?

Hace ya años hacía yo unas reflexiones en estas mismas páginas ('Nos estamos quedando sin días', LP 2/12/2004) sobre la proliferación de días dedicados a celebraciones o conmemoraciones. Desde entonces han aumentado tanto en número que ya no caben en el año y, como en el santoral los días tienen varias conmemoraciones, muchas veces de la más distinta naturaleza.

Hace unos días, concretamente el 9 de Diciembre, se dedicaba al Día Internacional contra la Corrupción, sin decir ni una sola palabra sobre las otras conmemoraciones de ése mismo día que a mí me parecen de la misma o más importancia, cual son el 'Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen' o el 'Día Internacional de la Radio y la Televisión a Favor de la Infancia'. Eso sin contar efemérides como el centenario de la muerte de D. Pablo Iglesias o el de D. Antonio Maura, ni con la celebración en el santoral de 22 santos entre vírgenes, obispos, mártires, abades y eremitas (desde Valeria o Daniel hasta Balda o Próculo). Sin embargo sólo se mencionó en los medios el día Contra la Corrupción, en clara sintonía con la corriente política dominante del momento. Haber mencionado ahora algo sobre el Genocidio no hubiera sido de menor importancia habida cuenta los sucesos tan actuales como la guerra de Siria.

Los días de conmemoración sirven según fuentes de ONU para «sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos lo exijan a sus representantes» y en esa línea el Secretario General Ban Ki-moon insistía en su día: «En el Día Internacional contra la Corrupción, los invito a reafirmar conmigo nuestra determinación de acabar con el engaño y la falta de honradez que amenazan la Agenda 2030 y de buscar la paz y la prosperidad para todos en un planeta sano». Todo muy correcto, muy políticamente correcto, pero no muy efectivo habida cuenta que la corrupción no es de ayer ni de ahora, ni desde que se promovió su Día Internacional en 2003 se haya notada una merma significativa de la misma en el mundo, reconociendo la ONU que «Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial...».

A mí esto de los días de 'lo que sea' me parece, parafraseando una viñeta del genial Ch. Schulz (padre gráfico e intelectual de Charly y Snoopy): « Un día nos vamos a preocupar/ - Pero los otros no». Los otros 364 días no nos vamos a ocupar ni a preocupar. Me refiero a hacerlo en serio. Traigo esto a colación porque el pasado día 15 de este mes tuve la ocasión y el privilegio de oír la conferencia dictada por el Juez D. Pablo Ruz que con el título de 'La investigación de las causas de corrupción' nos mostró con su sabiduría jurídica como se ocupa la justicia, y él muy en particular, de perseguir día a día a lo largo de años, todos los vericuetos por dónde anda la corrupción y las dificultades de su castigo efectivo. Leyes no les faltan aunque se pueden aumentar y mejorar, de medios parece que andan más bien escasos, y de colaboración -no ya ciudadana sino incluso institucional- poca.

Gracias a su señoría el juez Ruz aprendí que medicinas para el tratamiento de la corrupción no nos faltan, que terapeutas que sepan y quieran aplicar los tratamientos los hay y excelentes, pero sus análisis no incluían, porque no es su cometido ciertamente, la investigaciones de las causas, de su etiología en el sentido científico del término. Y los médicos saben que sin conocimiento de los orígenes de las patologías los tratamientos pueden paliar los daños pero no prevenir su aparición ni tratar radicalmente el mal. Así que las futuras leyes deberán buscar más los orígenes y la profilaxis, para que no sean necesarios los tratamientos dolorosos.

Salman Rushdie decía que «las cosas pueden tener causa pero pueden no tener propósito» (Versos Satánicos), pero en la corrupción sí hay causas y propósitos. Es necesario que conozcamos el origen y su finalidad para poder ser eficaces en su erradicación y en su prevención. Hay que procurar -como le gusta decir a L. M. Anson- evitar que los frutos sanos se zocateen al estar en contacto con los ya cedizos. Eso equivale a detectar precozmente los cedizos y apartarlos definitivamente del cesto. En esto tiene mucho que ver el saber dónde están y quiénes son los corrompidos y los corruptores, pero también tiene mucho que ver con que la mayoría de la sociedad se vuelva a preguntar aquello tan popular «¿de dónde sacan para tanto como destacan?» y deje de aplaudir e incluso exaltar a los que a ojos vistas muestran con sus conductas enriquecimientos no explicables fácilmente por su actividad laboral o profesional. Si muchos dieran la espalda, en vez de dar palmadas en la espalda, a los que la gente sabe de ciencia propia que no son trigo limpio, tal vez algunas actitudes y algunos comportamientos se verían comprometidos, si no evitados.

En la lucha contra la corrupción las leyes solas no vencerán, los jueces solos no erradicarán, los políticos honestos no evitarán. Como en el proceso educativo, e intensamente imbricado con él, para erradicar la corrupción hace falta toda la tribu, no sólo la escuela o, en este caso, la judicatura a la que sin duda debemos agradecer los esfuerzos que hace todos los días y muchas veces a contracorriente.