LOS CIBERATAQUES

El enemigo invisible se está dejando ver cuando el año termina y la vida sigue. Hasta que conocimos al terrible Trump, creíamos que en cualquier persona hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, pero ahora estamos revisando nuestro criterio y tres de cada cuatro españoles creen que lo que corre mayor riesgo no es que el presidente electo acuse a Rusia de intervenir en las elecciones europeas sino que pueda poner sus zarpas en el botón nuclear. Para hacerse una idea aproximada del concepto que tiene Dios del dinero basta fijarse en que se lo ha dado casi todo a Donald Trump. Mientras, Europa trata de enfrentarse contra la yihad, que es un enemigo imposible, porque, aunque odie la cruz, nunca da la cara. Lo que sí hace es poner las pensiones en riesgo, para que no se escape ningún viejo que se haya pasado la vida cotizando cuando aguardaba el final. La llamada 'era Obama' termina con la mayor alza salarial en siete años y doce millones de empleos más. Siempre nos gustó más el negro que tiene el alma blanca que el blanco que tiene el pelo amarillo.

Nuestras cosas caseras van ligeramente mejor, que siempre es lo suficiente para que no nos parezcan del todo malas. Hay mucha gente contenta en la calle, mientras el ala que le queda al PSOE le pide al plusmarquista de las derrotas electorales, Pedro Sánchez, que vuelva a emprender el vuelo. Se habla y no se escucha de una refundación socialista donde haya mayor participación de las bases. No hay que desanimarse porque siempre que se nos cae el alma a los pies hay que agacharse para recogerla. El gran Miguel Hernández, al que cárcel y muerte le dieron las Españas, se preguntó: «¿Descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres?». Ahora, la cantaora Carmen Linares, que tiene al pájaro cuqui en la garganta, va a cantar sus versos en lo que fue el Circo Price de Madrid. No se sabe si cantando la pena la pena se olvida, pero basta con que se recuerde.