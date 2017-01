Camiones asesinos

Poco podíamos imaginar en 2001 que un avión comercial podía convertirse en un arma de destrucción masiva. Al menos, capaz de matar a dos mil personas en un momento. Era el 11-S, una fecha que marcará muchas cosas pero, entre otras, nuestra toma de conciencia respecto a las armas. Es cierto que la mayoría de muertes violentas siguen produciéndose en el mundo con armas convencionales, fabricadas para eso y de tráfico oculto, ya sea legal o ilegal. Sin embargo, desde 2001 sabemos que un medio de transporte, un invento maravilloso capaz de llevarnos en poco tiempo de una punta a la otra del planeta, es un modo de destrozar vidas más efectivo que un cañón, sobre todo, porque no activa nuestras alarmas. Resulta curioso ver cómo en los aeropuertos nos hacen esa pregunta tan llamativa de «¿lleva usted una bomba?». Hace apenas unos días, me la hicieron, junto a dos controles más de seguridad, en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, tal vez uno de los más protegidos del mundo. La respuesta es obvia y la pregunta no tiene más objetivo que cumplir el protocolo, pero responder resulta inquietante. Por supuesto que no, solemos decir. Lo mismo hubiera dicho el conductor del camión que ayer arrolló a un grupo de soldados en Jerusalén. No llevaba bomba. No necesitaba armas. No tenía ni siquiera la obligación de acudir al mercado negro, de entrenar o de adquirir conocimientos de lucha armada. Bastaba con conducir un camión y mantener el pie en el acelerador aun notando cómo las ruedas pisaban cuerpos humanos. En Israel los sistemas de seguridad cada vez son mayores, hasta el control biométrico que comprueba tu aspecto antes de subir al avión. Una sofisticación técnica que no puede prevenir el uso de un vehículo no sospechoso contra una población que no espera un ataque de ese tipo.

Desde el 11-S sabemos que los medios de transporte pueden ser una ratonera, como en Madrid, o un arma, como en Nueva York. Pero, además, desde Niza, hemos añadido el camión de mercancías a nuestra lista de objetos peligrosos. Sabíamos que los vehículos podían ser medios de acercamiento pero también armas mortíferas. Cada víctima de un accidente de tráfico lo sabe. Sin embargo, salvo los kamikazes como el que se empotró contra una patrulla de la Guardia Civil, nadie sube a un coche pensando en que se trata de un carro blindado para sembrar la muerte. Su función es positiva y enriquecedora. También la de los camiones de transporte pesado. Ahora bien, desde el fatídico 14 de julio en la Costa Azul, ya no los vemos de la misma forma, hasta el punto de que las Cabalgatas de Reyes han estado blindadas contra ellos. La lección no es el temor al mundo entero sino la convicción de que el terrorista quiere matar y usará todo para lograrlo. No podemos blindarnos a la realidad sino desarticular el terror en su raíz y eso le corresponde al islam. Es desde donde poder desactivar su lectura más extremista.