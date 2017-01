Nada mejor que volver de las vacaciones con un baño de realidad fría y que prepare el cuerpo para los madrugones. Las 3 horas y 20 minutos largos que nos tiramos en el Euromed, al que sólo le faltaba el ruido del vapor y hollín entrando por las ventanillas, pueden ser un mal presagio de lo que ocurrirá este año en Valencia.

Por eso pongo 'Starman' mientras tecleo y confío en que el hombre estelar ofrezca un poco de alegría a unas ideas que tardan en salir en la pantalla del ordenador. El resumen de prensa no ayuda, más bien lo contrario. El número de usuarios de Valenbisi ha bajado a la mitad precisamente en un gobierno tripartito que presume de animar ese transporte alternativo. Mal asunto pero que ratifica la indiferencia del concejal Grezzi con la empresa concesionaria.

Un concejal al que le ha tentado una vez más el pecado de la vanidad, queriendo ser protagonista de vídeos para regodeo de sus socios de gobierno y de la oposición. Si diera un paso atrás en muchas ocasiones resultaría más beneficioso para los vecinos del cap i casal. Un carril bici no puede confundirse con la alfombra roja ni un político con una estrella de cine.

Parece que no aprende del pasado y eso que su propio partido se hartó de denunciar la foto de Rita y Camps a bordo de un Ferrari en el circuito de Cheste, una imagen que pasará a la historia por lo desastrosa para ambos cuando fue utilizada en su contra. Debería tomar nota de cuando su jefe, Joan Ribó, se quedó prácticamente en la puerta del balcón municipal en la primera mascletà, sin salir de la última fila.

Claro que el primer edil tiene sus debilidades y el próximo domingo seguro que encuentra lugar en su agenda para anotar que se celebra por segundo año la cabalgata de las magas de enero, la recreación de la realizada en 1937, laicista y republicana. Adivino que las recibirá en el Ayuntamiento, aunque primero debería responder a la atinada pregunta que hizo Ciudadanos: ¿Es un acto institucional? Si no es así, no entiendo que las acompañe en el balcón para que saluden al respetable.

Hay cosas que no cambian y esa será una constante de 2017, me temo. Como tampoco la estrategia del dedazo a la hora de nombrar directivos en las empresas públicas. Hablo de Ferrocarrils de la Generalitat, de Francesc Romeu y Manuel S. Jardí. Nombramientos legales, todo sea dicho, aunque poco finos cuando el mismo gobierno autonómico tiene una Conselleria de Transparencia, (¡vaya nombre rimbombante!) y hace una semana fue noticia la fiesta celebrada en una estación inacabada del metro. Ahí sí que hace falta una buena obra de accesibilidad y comunicación.

El año terminó muy bien para las arcas del Consistorio, prácticamente pagando al día a los proveedores y bajando la deuda. El próximo mes se celebrará una cumbre de ayuntamientos de toda España en Valencia para reclamar al Gobierno reformas en la financiación local. Algo necesario porque es la Administración olvidada por todos pese a ser la primera a la que recurren los vecinos.

Se me ocurren varios ejemplos absurdos, como la dificultad en cobrar una multa de tráfico a un conductor que no esté empadronado en el municipio. En la era de la informática es inexplicable que pase algo así. O la morosidad tan alta que se mantiene en algunos impuestos. La lucha contra el fraude merece que se agilicen al máximo los trámites y, por qué no decirlo, que se recorten algunos para beneficio de todos. La burocracia funciona demasiado bien para los defraudadores.

También debería tratarse en esa cumbre el motivo de que la ejecución del Presupuesto municipal sea tan baja. La Mesa de Contratación es como un inmenso cuello de botella donde van a parar miles de expedientes, lo mismo que ocurre con Intervención. ¿Por qué no duplicar esos servicios? Sin duda será mucho más útil para los ciudadanos que engrosar la plantilla de funcionarios en todo lo relativo a la participación ciudadana. El gobierno tripartito se ha olvidado de los cimientos y ya quiere pintar las fachadas.

Como experimento social no está mal, pero sólo basta con mirar las obras que se han terminado con los siete millones de euros reservados este año para que decididos en votación directa. Ya pueden hacer todo el proselitismo las asociaciones ciclistas para que los carriles bici sean los más votados en la web, que itinerarios tan importantes para los universitarios como el de la avenida Doctor Manuel Candela siguen sin salir adelante. A ver si ahí nos ahorramos el episodio de la alfombra roja, concejal Grezzi.