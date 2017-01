Los años de hoy ya no son como los de antaño, a los niños de la guerra un año nos duraba mil días (poco más o menos). Siempre yendo al colegio, siempre teniendo que contestar preguntas sobre temas que, casualmente, era lo único que no habíamos estudiado la víspera, lo que se pagaba en todos los colegios (excepto en el mío; dígase en su elogio) con el reglazo sobre las yemas de los dedos. Eso sí: aquellos niños siempre estábamos filosofando; y es que aún no habíamos recibido aquel consejo: «primum vivere, deinde philosophare». Además para vivir hay que comer, lo que por entonces estaba complicado; nos decían: «Cuando seas padre comerás huevo, ahora que eres hijo te chupas el dedo». Un buen día compramos aquel Quijote para niños, del que no sacamos ningún provecho; sí leímos en él aquello que le dice Babieca a Rocinante: «Metafísico estáis»; «Es que no como» responde Rocinante.

Volviendo al colegio hay que recordar que aquellos niños estudiábamos todas las ciencias y letras que se puedan imaginar, inglés, francés, alemán, latín, griego, matemáticas, física, química, biología, literatura, filosofía (nadie nos explicó lo que era aquello del silogismo categórico inductivo, porque los profesores tampoco lo sabían). En fin: un 'tótum revolútum' que tenía como consecuencia hacernos unos ignorantes de tomo y lomo. Y así fuimos al examen de Estado que produjo algunos suicidios. Este que suscribe sacaba sobresaliente traduciendo a Julio César, y es que mi padre guardaba en su biblioteca la traducción de 'La guerra de las Galias', publicada por la Colección Austral. Como consecuencia de mi buen latín aquellos religiosos me quisieron captar para la 'orden'.

Los niños de la guerra que, para que nos vamos a engañar, estamos en tiempo de descuento (como dicen los futbolistas), ya necesitamos comer poco, así que nos pasamos el día filosofando, lo que se llama también hacer examen de conciencia, examen que nos produce grandes remordimientos.

Una pregunta para terminar: ¿Cuántos de aquellos niños volveríamos a empezar?