Sillas reservadas en la Cabalgata de Reyes

A las 10 de la mañana del dia de la Cabalgata de Reyes, el 80% de las sillas de las calles de la Paz y San Vicente estaban reservadas, con nombre de personas, familias, bares o simplemente el cartel de reservada. El sistema de reservas, variado: carteles, pegatinas, cordeles, cintas de embalar e incluso bufandas.

Esto es algo totalmente ilegal y que favorece a quienes viven en el centro o no trabajan discriminando a los niños cuyos padres no pueden o no quieren realizar semejante abuso, y el ayuntamiento, a través de la concejalía correspondiente no debería permitirlo.