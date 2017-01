¿Señorías o enchufismo?

Es obvio que muchas 'señorías' (así, entre comillas, porque el nombre de señoría sólo es para los señores, en el sentido de persona culta, con buenos modales y dignidad intachable) están olvidando ostensiblemente las formas, 'ESO' que antaño era manifiestamente exponente de dignidad, hidalguía, nobleza, etc. y, los 'progres' han transformado en cinismo y mezquindad. No sé si de motu proprio o como consecuencia de la enseñanza impuesta por los presuntamente 'progres', en la que sí han olvidado, más exactamente han suprimido conscientemente la urbanidad, el civismo, etc. Tenía razón B.Shaw para quien «la política es el paraíso de los charlatanes». No sé si la idea se la daría el comportamiento del trivial concejal Grezzi pero le viene como anillo al dedo. Leyendo sobre su bochornosa y esperpéntica actuación 'telefónica ciclista' cabe lo de ¡la política formal ha muerto, viva el esperpento!

Decía el escritor filocomunista alemán Bertoltl Becht que «cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad». Así que el 'conspicuo' concejal que se deje de altisonantes y demagógicas declaraciones.

«España es un país gozosamente inculto, que incluso alardea de ser inculto (y posiblemente tenga razón, pero no todos lo son igua) por lo que el que un político analfabeto, sea del partido que sea, se comporte cerrilmente es más que comprensible, aunque no admisible» (Arturo Pérez Reverte).

Conclusión: Para el que practica su ideología, Sr. Grezzi, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad, a costa de los demás.