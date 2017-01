Fin del secreto bancario

Desde primeros de año, ha desaparecido el secreto bancario suizo, aunque el velo se irá retirando paulatinamente. Se cumple así un acuerdo suscrito por las autoridades suizas con la OCDE, primero, y con la Unión Europea, después. No han sido acuerdos filantrópicos: sencillamente, Suiza corría el riesgo de perder su estatus de plaza financiera internacional y de dejar por tanto de ser la residencia de las grandes fortunas mundiales desde 1934, lo que arroja sombras históricas por el papel que pudo desempeñar el país centroeuropeo durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. También ha influido decisivamente en este cambio de actitud la secuencia de filtraciones sobre actividades ilegítimas cometidas por delincuentes de todo pelaje al amparo del secreto bancario suizo, lo que hacía inadmisible mantener el hermetismo frente a una comunidad internacional burlada por esta causa. Este cambio radical de las autoridades suizas, que informarán a partir de ahora a los otros estados de las operaciones de sus nacionales en el país helvético, es un paso más hacia la transparencia internacional, impedida todavía por la supervivencia de numerosos paraísos fiscales. La globalización no podrá extenderse del todo ni rendir sus frutos positivos si no se facilita la cooperación internacional contra el fraude fiscal.