El pulso de Ribó

Al alcalde Ribó le preguntaron el otro día, cuando lo del jaleo de las restricciones de tráfico en Madrid por la contaminación, si en Valencia contamos también con un protocolo para casos así. Preocupa si hay o no protocolos, para quedar más tranquilos. Es una rara mezcla de sentimientos: por un lado, a nadie le gusta que le impidan coger el coche, que para eso lo tiene y paga, pero al mismo tiempo tampoco queremos quedarnos sin protocolos. No vaya a ser. Qué sería de nosotros sin protocolos. Pongan protocolos en sus vidas. Sean previsores. Hasta en las aldeas más pequeñas. Por si acaso.

Así que, al saberse que en Madrid se aplicaba tal protocolo por primera vez en España, las miradas se giraron enseguida hacia los alcaldes de todo el país para ver si habían previsto también protocolos.

Como no podía ser de otra forma, el alcalde Ribó dejó bien claro que, en caso de ser necesario, aplicaría las medidas pertinentes, porque, evidentemente, la salud de las personas está por encima de todo, y mucho antes que el derecho a circular con el coche, por supuesto. También aclaró que por la ubicación de la ciudad, sobre ella casi siempre suele soplar algo de viento que se lleva la 'boina' negruzca que a veces se ve de buena mañana sobre el casco urbano y la cuestión no llega a mayores. Viento de Levante, citó, que se llevará la polución tierra adentro. Quizá llegue hasta Madrid.

Lo más llamativo fue la forma rotunda con la que el señor Ribó afirmó su voluntad de aplicar lo que hiciera falta. «No me temblaría el pulso», dijo. Pero hombre, señor alcalde, que lo de temblar el pulso o no suena a la 'oprobiosa', cuando los que halagaban al Caudillo decían que no le temblaba el pulso al tomar decisiones o firmar sentencias. Cosa rara, porque tenía Párkinson.