El mejor regalo

Subo al autobús el día 1 de enero, rumbo a la redacción, vuelta al trabajo tras unos días de vacaciones. Lo hago con espíritu navideño, dispuesto a querer al prójimo, como ese hombre nuevo que se fija entre otros objetivos para el año que acaba de empezar el de ser mejor persona y, a ser posible, menos cascarrabias. Pero ¿qué es lo primero que me encuentro al acceder ilusionado al transporte público? Pues que la conductora lleva puesta la radio y escucha una música que nos regala al resto (escaso) de ocupantes del vehículo. Pero es que unos metros más allá viaja un señor talla XXL, de esos que ocupan plaza y media, que a su vez ha decidido obsequiarnos a los anonadados pasajeros con la música latina que emana de su teléfono móvil, en clara y descarada competición con la de la empleada de la EMT. Así que ahí estoy yo, atrapado entre el frente Este y el frente Oeste, atacado por ambos flancos y sin posibilidad de escapatoria. Podría decirles algo, pero una es la conductora, la autoridad al mando, y vete tú a saber cómo le sentará, y el otro tiene cara de pocos amigos y, sobre todo, es mucho más grande que yo, por lo que me temo que si le hago ver lo inconveniente de su actitud puede agarrarme por el cuello con la mano izquierda mientras su puño derecho golpea de forma inmisericorde cual martillo pilón mi ya para entonces aturdida cabeza. Aguanta, Pablo, aguanta, no te pierdas, piensa que sigues en esa estupenda Nochevieja de La 1 de TVE en la que horas antes Santiago Segura y una tal Eva González daban paso a actuaciones musicales memorables de artistas para tí absolutamente desconocidos porque tú piensas que la música de verdad se acabó en los ochenta del siglo pasado, cuando según una ingeniosa teoría que algún día patentarás se agotaron todas las combinaciones posibles de notas musicales, y que todos estos de ahora no hacen más que repetir pero para mal aquellas canciones, ritmos de otras épocas pero adaptados a un presente de 140 caracteres, muy rápido todo, lo más efímero posible. Me lo digo y lo cumplo, aguanto, espero a que el de la talla XXL baje en la plaza del Ayuntamiento, con lo que la contaminación acústica se reduce en un 50%, y consigo llegar sano y salvo a mi destino. Al entrar al periódico, tras recuperar la compostura, felicitar a mis compañeros y poner en la tele el concierto de Año Nuevo para reconciliarme con el mundo, decido incluir una adenda a mi carta ya enviada a los Reyes Magos, en la que les explico que por motivos de salud mental y habida cuenta que no puedo cambiar el mundo, es decir, que no soy capaz de educar a los demás, tengan a bien regalarme unos auriculares para en situaciones extremas -como la del día 1- poder aislarme del exterior y recluirme en mi propia música, no en la de los demás ni en sus conversaciones a voz en grito por el móvil. Muchas gracias por atender mi deseo, Majestades. A grandes males, grandes remedios.