Compromís ha pedido a RTVE que revise sus horarios. La petición es tardía y reiterativa, pero no viene mal. A ver si por la vía de la insistencia... Se quejan de que la cadena pública no cuida a los niños, aunque los niños ya tienen un canal específico para ellos, Clan TV, así que en el principal se pueden permitir no cuidarles tanto. En todo caso, el reproche está bien hecho porque viene a cuenta de las horas. Le recuerdan al ente público algo que ya saben de sobra, que 'MasterChef junior' es un programa protagonizado por menores entre cuyo público potencial están también los pequeños, que si terminan de verlo no se van a la cama antes de las doce de la noche. Parece mentira que tengan que hacerles esa advertencia, como si no fuera una cosa obvia. Está siendo tan sonado esto de los horarios que hasta los jueces han hablado. Samantha Vallejo-Nágera ha dicho que estaría encantada si el programa empezara a las nueve de la noche en lugar de pasadas las diez y media y Pepe ha reconocido que «para hacer un buen programa no hace falta terminar a las dos de la madrugada», que es a la hora que acabó la final de la edición con famosos.

La otra noticia televisiva de estos días relacionada con TVE (al margen el 'dardo-tuit' de Anne Igartiburu a Cristina Pedroche) es la multa que le ha caído a la cadena por hacer publicidad encubierta precisamente en 'MasterChef', 219.342 euros que vienen a hacerle un agujero a RTVE, que desde hace años denuncia las estrecheces presupuestarias. De la misma manera que saben que las doce no son horas para que acabe un programa de niños, conocen los límites que la ley que eliminó la publicidad de la cadena pública establece para patrocinios y autopromociones. La sanción que le han puesto la vamos a pagar entre todos, porque de nuestro bolsillo sale el dinero que financia los programas de TVE, incluido 'MasterChef', que tiene que costar un pico. Es un buen programa, de hecho es el mejor 'reality' culinario que hay actualmente en la parrilla. Pero esto de los horarios y la publicidad encubierta no ayuda. Ni al programa ni a mejorar la maltrecha imagen de TVE. Pero la culpa no es de los cocineros, es de los cocinillas que están en los despachos.